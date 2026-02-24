Brent Petrol Fiyatı 71,49 Dolar - Son Dakika
Brent Petrol Fiyatı 71,49 Dolar

24.02.2026 09:56
Brent petrolün varil fiyatı bugün 71,49 dolara yükseldi, jeopolitik riskler etkili oldu.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,49 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,26 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,32 artışla 71,49 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,64 dolardan işlem gördü.

Dün yaklaşık 7 ayın en yüksek seviyesini gören Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde de 70 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Fiyatlardaki sınırlı yükselişte, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler, ABD-İran nükleer görüşmelerine dair temkinli beklentiler ve ABD ticaret politikasına ilişkin belirsizlikler etkili oldu.

İran ile ABD arasında Umman aracılığıyla yürütülen nükleer görüşmelerin üçüncü turunun 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması bekleniyor. Piyasalarda, ABD-İran arasındaki tansiyonun her an artabileceğine dair endişeler de devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran anlaşma yapmazsa bunun ülke için "çok kötü bir gün" olacağını belirtti. Associated Press'e (AP) bilgi veren bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İran ile artan gerilim nedeniyle "gerekli olmayan diplomatların ve aile üyelerinin" Lübnan'dan ayrılmasının istendiğini kaydetti.

İran ise nükleer silah peşinde olmadığını bir kez daha yineledi. Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin nükleer programını askeri amaçlarla ilerlettiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Öte yandan, dün Truth Social hesabından ticaret ortaklarına yeni tarife tehdidinde bulunan Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili kararıyla "oyun oynamak" isteyen ülkelerin anlaşılan tarifelerden çok daha yüksek bir gümrük vergisi oranıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

ABD Yüksek Mahkemesi 20 Şubat'ta, Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti. Trump ise aynı gün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10'luk küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin karar imzalamış ve 21 Şubat'ta bunu yüzde 15'e çıkaracağını duyurmuştu.

Uzmanlar, gümrük vergilerine dair bu gelişmelerin küresel büyüme görünümüne ilişkin belirsizliği artırdığını, bunun da petrol talebine yönelik endişeleri güçlendirdiğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,40 doların direnç, 65,50 doların ise destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

