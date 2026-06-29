Brent Petrol Fiyatı 73.45 Dolar - Son Dakika
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Brent Petrol Fiyatı 73.45 Dolar

29.06.2026 10:06
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Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasındaki gerilimle 73,45 dolara yükseldi.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 73,45 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 75,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 72,6 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,1 artarak 73,45 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 70,22 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilime ilişkin çelişkili haber akışının piyasalarda belirsizliği artırması etkili oldu.

ABD merkezli Axios haber sitesinin, üst düzey ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD ve İran birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşarak Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planladı. Diğer bir ABD'li yetkili ise her iki tarafın da "şimdilik" saldırılardan el çekeceğini ve ilki geçen hafta İsviçre'de yapılan teknik görüşmelerin devam edeceği için "gemilerin serbestçe hareket edebileceğini" aktardı.

Analistler, söz konusu haber akışlarının Orta Doğu'da ibrenin çok hızlı bir şekilde tersine dönebileceğini gösterdiğini ve bu sebepten dolayı piyasalarda temkinli bir tutumun öne çıktığını belirtiyor.

Öte yandan, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde son günlerde yaşanan karşılıklı saldırıların ardından, İsviçre'de yeniden başlaması beklenen görüşmelerin askıya alındığı da iddia edilmişti. Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırıların iki ülke arasındaki temasların ertelenmesine yol açtığı ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran ayı başında imzaladığı mutabakat zaptına atıf yapılan haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilerin geçişine açık tutma yükümlülüğüne dikkat çekildi.

Geçen hafta, fiyatlar, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerinin geçişinin yeniden hız kazanmasıyla arz endişelerinin hafiflemesi sonucu gerilemişti.

Savaş öncesinde ise Hürmüz Boğazı'ndan günde 15 milyon varili ham petrol ve 5 milyon varili petrol ürünleri olmak üzere 20 milyona yakın petrol sevkiyatı gerçekleşiyordu.

Yatırımcılar jeopolitik gelişmelerin yanı sıra OPEC+ grubunun 5 Temmuz'da gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak üretim politikası, küresel talep görünümü ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentileri de yakından izliyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,30 doların destek, 73,48 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 73.45 Dolar - Son Dakika

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