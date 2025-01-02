Brent Petrol Fiyatı 74,80 Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı 74,80 Dolar

Brent petrol varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 74,80 dolara yükseldi. ABD'deki belirsizlikler fiyatları etkiliyor.

02.01.2025 10:48
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,80 ???dolardan işlem görüyor.

Salı günü 74,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.54 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artarak 74,80 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,70 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizlikler etkili olmaya devam ediyor.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'tan itibaren izleyeceği politikalar çerçevesinde dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde fosil enerji yatırımlarının artacağına yönelik beklentiler, fiyat artışlarını destekliyor.

Ayrıca uzmanlar, ABD'nin ekonomik büyümesinde yaşanacak olası değişikliklerin ülkede talebi etkileyerek petrol fiyatları üzerinde etkili olabileceğini, bu durumun küresel petrol piyasasında arz ve talebi dengelemeye çalışan Suudi Arabistan'ın petrol üretimini de etkileyebileceğini belirtiyor.

Bunun yanı sıra, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2025'e girerken, gelecek yılda ekonomide iç ve dış zorlukları aşmayı vadederek halka güven mesajı vermesi, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde ekonomik aktivitenin canlanacağına işaret ederek, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Çin ekonomisinin bazı yeni koşullarla karşı kaşıya olduğunu belirten Şi, "Bu zorlukları çok çalışarak aşabiliriz. Yağmurda ve fırtınada büyür, zorluklarla güçleniriz. Kendimize güven duymamız gerek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Çin'de ekonomik hareketliliğin ve sanayi üretiminin yavaşladığına işaret eden veriler, piyasa oyuncularının talep konusundaki endişelerini besleyerek fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Bugün Çin'de açıklanan verilere göre, aralık ayına ilişkin Caixin imalat sanayi PMI 50,5 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Uzmanlar, Çin'in imalat sanayinin genişleme bölgesinde kalmaya devam etmesine karşın güç kaybetmesinin ülke ekonomisine ilişkin endişeleri beslemeye devam ettiğini ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 74,94 doların direnç, 72,95 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 74,80 Dolar - Son Dakika

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