Brent Petrol Fiyatı 79,41 Dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,41 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,02 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,15 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,6 artışla 79,41 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,45 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatına yönelik tehditlerin arz kesintisi endişelerini artırması etkili oluyor. Fiyatlar, dünkü yüzde 7'yi aşan sert yükselişinin ardından yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını ve geçmeye çalışan gemilere müdahale edileceğini açıkladı.

İran devlet televizyonunda konuşan Cebbari, "(Geçmeye çalışan gemiler) Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ndeki kahramanlarımız tarafından yakılacaktır. Bu bölgeye gelmeyin. Petrolün fiyatı 82 dolara ulaştı ve dünya kesinlikle en az 200 dolara ulaşmasını bekliyor. Petrol boru hatlarına da saldıracağız ve bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nda uzun süreli bir kapanma ihtimalinin düşük olduğunu belirtirken olası kalıcı kapanmanın fiyatları üç haneli seviyelere taşıyabileceği uyarısında bulunuyor.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın ABD ve İsrail için "acil bir tehdit" oluşturduğunu savunarak, "ABD ordusunun en sert hamlesi henüz yapılmadı. Bundan sonraki aşama İran için daha zorlu olacak." dedi.

Rubio ayrıca petrol fiyatlarındaki artışın enerji maliyetlerini yükseltmesi üzerine ABD'nin bu yükselişi hafifletmek için adım atacağını belirtti.

Analistler, petrol fiyatlarının jeopolitik gelişmelere karşı hassasiyetini koruyacağını ve piyasaların yeni riskleri fiyatlamaya devam etmesiyle oynaklığın sürebileceğini değerlendiriyor.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri saldırı başlatmıştı. Brent petrolün varil fiyatı, 27 Şubat kapanışında 73 dolar seviyesindeydi.

Brent petrolde teknik olarak 82,03 doların direnç, 66,5 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.