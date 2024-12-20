Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı Düşüşte

Brent petrolün varil fiyatı 72,13 dolara geriledi, ABD doları ve Çin talebi etkili oldu.

20.12.2024 10:46
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,13 ???dolardan işlem görüyor.

Dün 73,51 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,21 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.11 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,11 azalarak 72,13 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,93 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağını açıklaması ve güçlü ABD doları etkili oluyor.

Fed bu haftaki toplantısında gelecek dönemde faiz indirimleri konusunda daha yavaş davranacağına ilişkin sinyaller verdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası duruşunun önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olduğunu belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken "daha temkinli" olacaklarını ifade etti.

Fed'in politika faizini öngörülünden daha yavaş indirebileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesi dolara olan talebi artırıyor. ABD dolar endeksi 108,125 ile 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.

Ocakta başkanlık görevine başlayacak Donald Trump'ın vadettiği vergi indirimleri, ABD'ye göçü kısıtlama ve ithalata gümrük vergileri politikalarının ABD'de enflasyonu canlandıracağına ve Fed'in faiz indirimlerinin hızını yavaşlatacağına dair öngörüler dolardaki yükselişe katkıda bulunuyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması petrol fiyatlarının düşüşünü destekliyor.

Dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de talebin azalacağı endişeleri de fiyatları baskılamaya devam ediyor. Çin'de açıklanacak teşviklerin ekonomiyi canlandırmada yeterli olmayacağına dair endişeler ve dünyanın en çok petrol tüketen ikinci ülkesinde talebin giderek zayıflayacağı beklentisi fiyatların düşüşünde etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,09 doların direnç, 71 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika

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