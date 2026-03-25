Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brent Petrol Fiyatı Düşüşte

25.03.2026 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı, Trump'ın İran açıklamalarıyla 96,68 dolara geriledi.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 96,68 dolardan satılıyor.

Dün 100,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,23 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,5 azalarak 96,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,21 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelere ilişkin açıklamalarının arz endişelerini hafifletmesi etkili oldu.

Trump, İranlıların kendilerine petrol ve doğal gazla ilgili bir hediye gönderdiğini belirterek, "Onlar (İran) asla nükleer silaha sahip olmayacakları konusunda mutabık kaldılar." dedi.

İranlılarla aktif olarak müzakereler yürüttüklerini ileri süren Trump, kiminle görüştüklerini söylemekten çekinirken, ABD tarafında Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner gibi isimlerin sürecin içinde olduğunu aktardı.

İran'la müzakerelerin başlangıç noktasının "nükleer silaha sahip olmamak" olduğunu ifade eden Trump, "Onlar (İran) asla nükleer silaha sahip olmayacakları konusunda mutabık kaldılar. Önceden (ne olacağını) söylemek istemem ama İranlılar nükleer silaha asla sahip olmayacaklarını kabul ettiler." şeklinde konuştu.

Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini savunarak, "İranlı liderlerin hepsi gitti. Kimse kiminle konuşacağını bilmiyor ama biz doğru kişilerle konuşuyoruz." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim??????? Zülfikari ise Trump'ın İranlı yetkililerle müzakere yürütüldüğüne ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

İran devlet televizyonunda konuşan Zülfikari, "Yenilginizi anlaşma olarak adlandırmayın. Vaatlerinizin sonu geldi. Başından beri tavrımız netti ve değişmedi. Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak." diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de ABD ve İsrail'in saldırılarıyla tırmanan gerilim nedeniyle gemi trafiğinde kesintilerin yaşandığı Hürmüz Boğazı'nın, kendileriyle savaşan ülkelerin gemileri dışında tüm gemilere açık olduğu mesajını verdi.

Stoklardaki yükseliş öngörüsü fiyatlardaki düşüşü destekliyor

Öte yandan, ABD'de petrol stoklarının arttığına işaret eden veriler de fiyatlardaki düşüşü destekledi. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının geçen hafta 2,3 milyon varil arttığını bildirdi. Piyasa beklentisi stoklarda 1,3 milyon varil azalış yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi stok verilerini gün içinde yayımlayacak.

Ayrıca, Kuveyt Petrol Kurumu, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin hedef alınması nedeniyle ham petrol üretiminde yeniden kısıtlamaya gidildiğini duyurarak, tam kapasite üretime dönülmesinin savaşın sona ermesi halinde 4 ay süreceğini açıkladı.

Kuveyt, 10 Mart'ta günlük üretimini 3 milyon varilden 500 bin varile düşürdüğünü açıklamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 97,67 doların direnç, 94,85 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 10:14:52. #7.13#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.