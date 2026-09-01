Brent Petrol Fiyatı Yükseliyor - Son Dakika
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Brent Petrol Fiyatı Yükseliyor

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Brent petrol varil fiyatı 91,13 dolara çıktı, ABD-İran çatışmaları fiyatları etkiliyor.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda 91,13 dolardan işlem görüyor.

Dün 89,12 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 88,37 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,1 artarak 91,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 86,43 dolar olarak belirlendi.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasında çatışmaların yeniden tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına yönelik risklerin artması etkili oldu.

Fox News'in ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı röportaja göre Trump, İran'ın Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı hava üslerini balistik füzelerle hedef almasına karşılık verileceğini belirterek, "Onları sert vuracağız. Bir yanıt vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İran Genelkurmay Başkanlığı da dün yazılı açıklamasında, ABD'nin bazı bölge ülkelerinin üslerini kullanarak İran topraklarına saldırılar gerçekleştirdiğini ve saldırının kaynağı neresi olursa olsun hedef alacaklarını bildirdi.

ABD ordusu, pazar gecesi Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırılara karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle hedef aldığını duyurmuştu. İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını bildirmişti.

Karşılıklı saldırılarla bölgede gerilim tırmanırken Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına yönelik riskler de arttı.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin kaynağı ve türü belirsiz 3 mühimmatla hedef alındığını duyurdu. Olayda can kaybı yaşanmadığı ve çevresel etki oluşmadığı bildirildi.

Dün Beyaz Saray'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump ise Hürmüz Boğazı'ndan ABD donanmasının da yardımıyla günlük yaklaşık 30 tankerin geçtiğini öne sürdü.

Brent petrolde teknik olarak 93,01 doların direnç, 87,39 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Brent Petrol, Ekonomi, Savunma, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Yükseliyor - Son Dakika

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