Brent Petrol Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
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Brent Petrol Fiyatları Yükselişte

14.07.2026 09:51
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Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliklerle birlikte 85,27 dolara ulaştı.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 85,27 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 83,30 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,4 artarak 85,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 80,13 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyması, İran'ın güney kıyılarına yeni saldırılar düzenlemesi ve Hürmüz Boğazı'nda enerji arz güvenliğine ilişkin endişelerin artmasıyla 85 doların üzerine çıkarak son bir ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Böylece, Brent petrol gün içinde yüzde 3'e yakın değer kazanırken, fiyatlar iki ülkenin 17 Haziran'da savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalamasından bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden devreye soktuğunu açıklaması etkili oldu. Trump, ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçen yüklerden yüzde 20 geçiş ücreti alınmasını önerdi.

Bölgede güvenliğin sağlanmasının maliyetine dikkati çeken Trump, "Dünyanın son derece istikrarsız bu bölgesinde güvenlik ve emniyetin sağlanması için gerekli tüm masraflar kapsamında, boğazdan geçen tüm kargolardan yüzde 20 geçiş ücreti alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Buna karşın İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden yüzde 20 ücret alınması önerisine sosyal medya üzerinden alaycı yanıt verdi.

Erakçi, "ABD Başkanı kesinlikle haklı. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin emniyetli ve güvenli geçişini kim sağlıyorsa, bu hizmetin karşılığını almalıdır." ifadesini kullandı.

"Hürmüz Boğazı'nın muhafızının İran olduğunu ve ilelebet öyle kalacağını" belirten Erakçi, "Yüzde 20 elbette çok fazla. Biz adil olacağız." ifadeleriyle Trump'ın açıklamasıyla alay etti.

Bunun yanı sıra, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da pazartesi gecesi İran'ın güney kıyılarındaki Buşehr, Çabahar, Cask, Konarak, Ebu Musa Adası ve Bender Abbas'taki askeri hedeflerin başarıyla vurulduğu kaydedildi.Komutanlık, operasyonun İran'ın ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçladığını bildirdi.

Piyasalarda, Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hareketliliğin enerji arzını sekteye uğratabileceği endişeleri fiyatları destekledi.

Gerilimi artıran bir diğer gelişme ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait iki tankerin Umman kara sularında İran füzeleriyle vurulması oldu. BAE Savunma Bakanlığı, saldırıda bir mürettebatın hayatını kaybettiğini, sekiz kişinin yaralandığını açıkladı.

Fed'in sıkılaşma sinyali fiyatların yukarı yönlü hareketini sınırlıyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bu hafta açıklanacak çekirdek enflasyon verisinin yüksek gelmesi halinde para politikasında ek sıkılaşmanın gündeme gelebileceğini söyledi.

Waller, gümrük tarifeleri ve Orta Doğu kaynaklı enerji fiyatı artışlarının enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, Fed'in enflasyonun yönüne ilişkin kritik bir dönemeçte bulunduğunu ifade etti.

Uzmanlar, Fed'in faiz artırımı ya da daha uzun süre yüksek faiz politikasına yönelmesinin ekonomik aktivite ve yakıt talebi üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtiyor. Daha yüksek faiz oranlarının büyüme görünümünü zayıflatması petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,96 doların destek, 85,99 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. ???????

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Brent Petrol, Dış Politika, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatları Yükselişte - Son Dakika

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