Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor - Son Dakika
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor

17.08.2022 13:35

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 79 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim bekleniyor. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi 24 lirayı aşacak, benzinin litresi ise 20 lira seviyelerinde seyredecek.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle petrol piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. Dün motorine gelmesi beklenen 76 kuruşluk zam, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle geri çekildi. Ancak bu gece yarısı akaryakıtta hem indirim hem de zam gelecek.

MOTORİNE ZAM, BENZİNE İNDİRİM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; motorine 79 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim bekleniyor. Gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği, pompaya yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 2 kuruşa çıkacak, benzinin litresi ise 20 lira 33 kuruşa gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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