Brent Petrolü Düşüşe Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Brent Petrolü Düşüşe Geçti

Brent Petrolü Düşüşe Geçti

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 80,91 dolara geriledi. OPEC+ grubunun üretim kesintisini 1 yıl daha uzatma kararı petrol fiyatlarını düşürdü. Ateşkes ihtimali ve Fed'in faiz indirimine ilişkin belirsizlikler de fiyatları etkiliyor.

03.06.2024 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,91 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 82,18 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,11 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalarak 80,91 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,82 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün yapılan toplantısının ardından petrol fiyatları düşüşe geçti.

Grup, "istikrarlı bir petrol piyasası elde etmek" amacıyla yıl sonunda süresi dolması planlanan üretim kesintisini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Toplantıya ilişkin yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin toplam üretim miktarı gelecek yıl için günlük 39 milyon 725 bin varil olacak.

Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üretimini günlük 300 bin varil artıracak. Söz konusu artış, ocak ayında başlayacak ve eylülün sonuna kadar kademeli olarak uygulanacak. Böylece grup, yapılan düzenlemelerle üretim kesintisini 31 Aralık 2025'e kadar sürdürecek.

Grubun bir sonraki OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı'nın 1 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

Öte yandan, küresel petrol rezervlerinin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da ateşkes sağlanacağı ihtimalinin kuvvetlenmesi de petrol fiyatlarını baskıladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Tel Aviv'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimi önerisinin ana hatlarının çoğunu kabul ettiği ifade edildi.

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği konuşmada, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

Bunun yanı sıra, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlayacağı zamana ilişkin belirsizlikler, petrol piyasalarında talep endişelerinin artmasına sebep olarak fiyatlar üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta aşağı yönlü revize edilen büyüme verisinin ardından cuma günü açıklanan verilerin Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlaması için yeterli alana sahip olduğu görüşünü desteklediğini belirtti.

Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 52, kasımda yüzde 66 ve aralıkta yüzde 84 ihtimalle fiyatlanıyor.

Düşük faiz oranları, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında zayıflamasına neden olarak petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor ve yatırımcıların petrol talebi iştahını artırıyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,15 ile 82,67 dolar aralığının direnç, 81,14 ile 80,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Opec, Fed, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü Düşüşe Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:05 Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış, Van’da gözaltına alındı Polis belediyede arama yapıyor Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış, Van'da gözaltına alındı! Polis belediyede arama yapıyor
08:10 İYİ Parti Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, partisinden istifa etti İYİ Parti Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, partisinden istifa etti
08:07 Mayıs enflasyonu bugün açıklanıyor Ekonomistlerin rekor beklentisi var Mayıs enflasyonu bugün açıklanıyor! Ekonomistlerin rekor beklentisi var
02:44 Küçükçekmece’de piknik yapan vatandaşlar başından vurulmuş bir erkek cesedi buldu Küçükçekmece'de piknik yapan vatandaşlar başından vurulmuş bir erkek cesedi buldu
20:31 Akan kan sonrası yenilenen seçimde vatandaş sandığa gitmedi Akan kan sonrası yenilenen seçimde vatandaş sandığa gitmedi
09:29 İstanbul’da zam şampiyonu köprüler oldu İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu
08:51 Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli’ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli'ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı
08:42 Fikirtepe’de lise bahçesinde rezalet Cinsel ilişkiye girerken kameraya yakalandılar Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! Cinsel ilişkiye girerken kameraya yakalandılar
07:55 Erkan Yolaç’tan 17 gün sonra eşi Asuman Yolaç da vefat etti Erkan Yolaç'tan 17 gün sonra eşi Asuman Yolaç da vefat etti
23:52 Küçükçekmece’de çöken binanın yanında bulunan 4 katlı bina yıkılıyor Küçükçekmece'de çöken binanın yanında bulunan 4 katlı bina yıkılıyor
23:13 Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor
22:07 Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu’nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu
21:15 Mide bulandıran iddia Hatay’da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı Mide bulandıran iddia! Hatay'da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı
21:08 Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda İsrail’i 6-0 yendi Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi
20:48 Şimdiden gönülleri fethetti Koşarak Mourinho’nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 09:46:59. #1.11#
SON DAKİKA: Brent Petrolü Düşüşe Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement