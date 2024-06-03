Brent Petrolü Düşüşe Geçti

Ekonomi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,91 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 82,18 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,11 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalarak 80,91 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,82 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün yapılan toplantısının ardından petrol fiyatları düşüşe geçti.

Grup, "istikrarlı bir petrol piyasası elde etmek" amacıyla yıl sonunda süresi dolması planlanan üretim kesintisini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Toplantıya ilişkin yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin toplam üretim miktarı gelecek yıl için günlük 39 milyon 725 bin varil olacak.

Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üretimini günlük 300 bin varil artıracak. Söz konusu artış, ocak ayında başlayacak ve eylülün sonuna kadar kademeli olarak uygulanacak. Böylece grup, yapılan düzenlemelerle üretim kesintisini 31 Aralık 2025'e kadar sürdürecek.

Grubun bir sonraki OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı'nın 1 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

Öte yandan, küresel petrol rezervlerinin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da ateşkes sağlanacağı ihtimalinin kuvvetlenmesi de petrol fiyatlarını baskıladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Tel Aviv'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimi önerisinin ana hatlarının çoğunu kabul ettiği ifade edildi.

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği konuşmada, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

Bunun yanı sıra, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlayacağı zamana ilişkin belirsizlikler, petrol piyasalarında talep endişelerinin artmasına sebep olarak fiyatlar üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta aşağı yönlü revize edilen büyüme verisinin ardından cuma günü açıklanan verilerin Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlaması için yeterli alana sahip olduğu görüşünü desteklediğini belirtti.

Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 52, kasımda yüzde 66 ve aralıkta yüzde 84 ihtimalle fiyatlanıyor.

Düşük faiz oranları, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında zayıflamasına neden olarak petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor ve yatırımcıların petrol talebi iştahını artırıyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,15 ile 82,67 dolar aralığının direnç, 81,14 ile 80,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.