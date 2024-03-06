Brent Petrolü Yükselişte, OPEC+ Üretim Kesintilerini Uzatacak

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???82,32 dolardan işlem görüyor.
Dün 83,14 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 artarak 82,32 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,46 dolardan alıcı buldu.
Fiyatların yükselişinde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintilerini haziran sonuna kadar uzatacaklarını açıklaması nedeniyle artan arz endişeleri etkili oldu.
OPEC tarafından pazar günü yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği bazı üye ülkelerin üretim kesintilerinin haziran sonunda yeniden değerlendirileceğini ve piyasa koşullarına göre kademeli olarak azaltılabileceği duyurulmuştu.
Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü ise ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirerek fiyatların yükselişini kısıtlıyor.
Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 423 bin varil artacağını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 600 bin varil artacağı yönünde.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda artışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının düşüş eğiliminde olması bekleniyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizlik devam ederken, yatırımcılar, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ile ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verilerine odaklandı.
Yatırımcıların odağında ayrıca bugün dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ve ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'in ekonomi yönetiminin açıklayacağı ekonomiyi destekleyici yeni teşvik paketleri bulunuyor.
Yemen'deki İran destekli Husiler'in Kızıldeniz'de gerilimi artıran saldırıları ve ABD ve bazı AB ülkelerinin karşı adımları petrol fiyatlarında yükseltici etki yaratmaya devam ederken, İsrail Filistin çatışmalarının sona ermesine ilişkin haber akışı fiyatların yukarı yönlü hareketlerini kısıtlıyor.
Hamas, bugün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşın kapsamlı şekilde durdurulmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmak için arabulucular üzerinden müzakerelere devam edeceğini bildirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, dün, Gazze Şeridi'nde olası bir ateşkes anlaşmasının Hamas'a bağlı olduğunu söylemişti.
Brent petrolde teknik olarak 82,22 ile 82,33 dolar aralığının direnç, 81,93 ile 81,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Brent Petrolü Yükselişte, OPEC+ Üretim Kesintilerini Uzatacak - Son Dakika
Manisa'nın Selendi ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Nohut Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine ilçe kaymakamı, belediye başkanı, tarım müdürü ve çiftçiler katıldı.
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Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ürettikleri duvar boyasıyla 2 yılda 1 milyon 109 bin lira gelir elde etti. Okul, öğrencilere hem uygulamalı eğitim imkanı sağlarken hem de aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor. Kimya öğretmeni ve atölye personeliyle birlikte çalışan öğrenciler, hem para kazanıp hem de mesleklerine hazırlanıyor.
Tesla, SpaceX ve X (Twitter) gibi büyük şirketlerde hissedar olan Elon Musk, uzun bir süredir elinde tuttuğu liderliği kaybetti. Bloomberg tarafından paylaşılan dünyanın en zengin insanları sıralamasında önemli bir değişiklik yaşandı. Öyle ki e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 200 milyar dolardan fazla servetiyle zirveye adını yazdırdı.
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Elektrikli Araç Bakım Simülatörü Projesi, nitelikli iş gücünün artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında 555 kişiye toplamda 715 saat ders verildi ve katılımcıların teorik bilgileri artırılarak pratik becerileri geliştirildi. Proje, sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine önemli bir katkı sağladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Şubat'ta açılışı gerçekleştirilen Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın bir haftada 80 bin 446 kişi tarafından kullanıldığını belirtti. Hattın 11 yıl aradan sonra tekrar hizmete alınması İstanbullular tarafından büyük ilgi gördü. Ayrıca, projenin bir parçası olarak yapılan 7,3 kilometrelik yaya ve bisiklet yolu da vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanıldı.
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