Brent Petrolü Yükselişte, Uluslararası Piyasalarda 81,17 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrolü Yükselişte, Uluslararası Piyasalarda 81,17 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,17 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin petrol talebine ilişkin olumlu veriler ve Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişeleri etkili oldu.

14.08.2024 10:17
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,17 dolardan işlem görüyor.

Dün 82,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,59 artarak 81,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 78,87 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin petrol talebine ilişkin olumlu veriler ve Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişeleri etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü dün, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta piyasa beklentisini aşarak 5 milyon 205 bin azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki düşüş, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim de piyasalarda arz endişelerine yol açarak fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Tel Aviv, yaklaşık iki haftadır Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastlarına yanıt olarak İran ve Hizbullah'tan gelecek olası bir saldırıyı bekliyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki durumun "çok ciddi" olduğunu, bununla birlikte ABD'nin olası bir İran saldırısına "hazır" olduğunu açıkladı.

Pentagon bu ayın başlarında, İran'ın İsrail'e olası bir misilleme yapmasını önlemek için, ABD'nin Orta Doğu'ya ek askeri varlıklar konuşlandıracağını duyurmuştu.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ardından Uluslararası Enerji Ajansının da (IEA) bu yıl ve gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebinde gevşemeye işaret etmesi, piyasalarda bir süredir devam eden talep endişelerini destekledi. Bu durum fiyatlardaki yükselişi bir miktar sınırladı.

Brent petrolde teknik olarak 82 ile 83,74 dolar aralığının direnç, 80,26 ile 78,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü Yükselişte, Uluslararası Piyasalarda 81,17 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika

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