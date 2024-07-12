Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 85,67 Dolara Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 85,67 Dolara Çıktı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,67 dolardan işlem görüyor. ABD'de enflasyonist baskıların hafiflemesi ve petrol talebi beklentilerinin artması fiyatlardaki yükselişi destekledi. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlayacağı beklentisiyle para piyasalarında fiyatlamalar yapıldı. Brent petrolün teknik olarak 85,98 ile 87,23 dolar aralığının direnç, 84,73 ile 83,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

12.07.2024 09:19
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,67 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,4 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,32 artarak 85,67 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 82,99 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de enflasyonist baskıların hafiflediğine dair işaretlerin güçlü petrol talebi beklentilerini artırması etkili oldu.

Dün açıklanan verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı.

TÜFE aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydederken, yıllık enflasyon da son bir yılın en düşük seviyesine indi.

Söz konusu dönemde benzin fiyatları ise aylık yüzde 3,8, yıllık yüzde 2,5 geriledi.

Ülkede dezenflasyon trendinin sürdüğüne işaret eden veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına dair beklentileri güçlendirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gideceğine kesin gözüyle bakılırken yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi ihtimali de fiyatlamalara dahil oldu.

Düşük faiz oranlarının ekonomik büyümeyi desteklemesi ve bunun da yakıt tüketimini artırması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,98 ile 87,23 dolar aralığının direnç, 84,73 ile 83,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 85,67 Dolara Çıktı - Son Dakika

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