Brent petrolün varil fiyatı 105,23 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 105,23 dolar

04.04.2022 10:08
Brent petrolün varil fiyatı 105,23 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 105,23 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 105,23 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 106,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 105,23 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 100,03 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden satış yapma kararına Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 31 üye ülkesi de katıldı. IEA'nın kararına ilişkin piyasaya sürülecek miktar ve zamanlama detaylarının bu hafta açıklanması bekleniyor.

Yemen'de tarafların Yemen hükümeti ve Husilerin iki aylık ateşkes konusunda anlaşması da piyasalardaki arz endişelerini hafifletti.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, cuma günü Yemen hükümeti ve Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurdu. Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtti.

Öte yandan, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Çin'in en büyük şehri Şangay'da devam eden sokağa çıkma yasağı ise dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi ülkesinde talep düşüşü endişelerini artırıyor ve fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 105,79 ile 107,53 dolar aralığının direnç, 104,05 ile 102,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Petrol, Yemen, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 105,23 dolar - Son Dakika


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