Brent petrolün varil fiyatı 105,94 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 105,94 dolar

20.07.2022 09:50
Brent petrolün varil fiyatı 105,94 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 105,94 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 105,94 dolardan işlem görüyor.

Dün 107,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,31 azalışla 105,94 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 99,13 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, piyasalarda küresel ekonomiye ilişkin endişelerin artmasıyla düşüş eğilimine girdi.

Fiyatlardaki düşüşte, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarını artırması nedeniyle talebin daha da azalacağı endişeleri etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de Kovid-19 vaka sayılarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Çin hükümeti 25 milyon nüfuslu Şanghay kentinde tekrar toplu test yapılması kararı alırken, bu gibi adımların ekonomik toparlanmayı sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.

ABD'nin petrol stoklarında artış öngörüsü

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 860 bin varil artış öngörüyor. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 330 bin varil artacağı yönünde.

Stoklardaki artış beklentisi, talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatlardaki düşüşü destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 106,56 ile 107,25 dolar aralığının direnç, 105,87 ile 105,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 105,94 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 105,94 dolar - Son Dakika
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