Brent petrolün varil fiyatı 112,06 dolar - Son Dakika
Üye Girişi

Brent petrolün varil fiyatı 112,06 dolar

18.05.2022 09:30
Brent petrolün varil fiyatı 112,06 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 112,06 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 112,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 115,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 112,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 110,06 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletilmesiyle talebin toparlanacağı beklentileri etkili oldu.

Salgının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'da bugün de karantina bölgeleri dışında vakaya rastlanmadı. Şehir yönetimi dün 16 ilçede, karantinaya alınan ve kapalı devre salgın koruma tedbirlerinin uygulandığı bölgeler dışında yayılmanın kesildiği, "sosyal sıfır Kovid" hedefine ulaşıldığını bildirmişti.

Son 14 günde yeni vaka kaydedilmeyen "düşük riskli" bölgelerde alışveriş merkezleri, süpermarketler, restoranlar, berberler ve diğer işletmeler, 15 Mayıs'tan itibaren yeniden açılmıştı.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 445 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 533 bin varil artacağı yönündeydi.

Stoklardaki azalış öngörüsü, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde, özellikle Macaristan'ın karşı çıkması nedeniyle hala uzlaşma sağlayamaması ise fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'dan petrol alınmasını da yasaklamayı planlayan yeni yaptırım paketinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Petrol ambargosu eğer kabul edilirse Macaristan ekonomisine atılan bir atom bombası anlamına gelecek." ifadesini kullanmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 113,22 ile 114,31 dolar aralığının direnç, 111,47 ile 110,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Hamster Coin, Petrol, dolar, 112, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 112,06 dolar - Son Dakika


Son Dakika
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:09:58. #1.12#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 112,06 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement