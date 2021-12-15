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Brent petrolün varil fiyatı 72,98 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 72,98 dolar

15.12.2021 09:36
Brent petrolün varil fiyatı 72,98 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,98 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,98 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,16 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,97 azalışla 72,98 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,94 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, gelecek yıl küresel petrol arzının talebi geçeceğine yönelik öngörüler etkili oldu.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) kasım ayı petrol piyasası raporunda, ABD ve OPEC+ grubunun piyasa daralmasının önüne geçebilmek için üretimini artırmasıyla, küresel petrol arzının aralıktan itibaren talebi geçeceği ve bu trendin gelecek yıl da devam edeceği tahmin edilmişti.

Ajans, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında görülen yükseliş nedeniyle bu yıl ve gelecek yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini aşağı yönlü revize etti.

Öte yandan, ABD'de petrol stoklarının beklenenden daha az düşüş göstermesi, ülkede talep toparlanmasını yavaşlatıyor ve bu durum da fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 240 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 705 bin varil azalacağı yönündeydi.

Piyasalar, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararları ve ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verilerine odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 73,17 ile 73,58 dolar aralığının direnç, 72,47 ile 72,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 72,98 dolar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 72,98 dolar - Son Dakika
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