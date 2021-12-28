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Brent petrolün varil fiyatı 78,34 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 78,34 dolar

28.12.2021 09:34
Brent petrolün varil fiyatı 78,34 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,34 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,34 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 78,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,78 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, İngiltere'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısa vadede kısıtlama getirmeyeceğini açıklamasının piyasalarda olumlu beklenti oluşturması etkili oldu.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, İngiltere'de yeni yıldan önce herhangi bir kısıtlama getirilmesinin planlanmadığını ancak bakanların daha fazla önlem gerekmesi durumda ocakta konuyu tekrar ele alacağını duyurdu. Ancak Kovid-19'un Omicron varyantında görülen hızlı artışın dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de hava yolu ulaşımını olumsuz etkilemesi fiyatların yükselişini kısıtladı.

Ülkede, 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferi olumsuz etkilendi. Uçuş verilerini derleyen Flightaware.com sitesine göre, ülke genelinde dün 5 bin 900 uçak seferi ertelenirken, yaklaşık 1400 uçuş da iptal edildi.

Öte yandan, piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 4 Ocak'ta gerçekleşmesi planlanan toplantısına ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla yeniden uygulanması için Avusturya'nın başkenti Viyana'da sürdürülen görüşmelere odaklandı.

Yatırımcılar, Amerikan Petrol Enstitüsünün bugün açıklanacak petrol stok tahminleri ve ABD Enerji Enformasyon İdaresinin yarın açıklanacak resmi petrol stok verilerini de takip ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,57 ile 78,70 dolar aralığının direnç, 78,27 ile 8,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Togo Cumhuriyeti, England, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 78,34 dolar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 78,34 dolar - Son Dakika
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