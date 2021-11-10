Üye Girişi
Brent petrolün varil fiyatı 85,33 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 85,33 dolar

10.11.2021 09:58
Brent petrolün varil fiyatı 85,33 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,33 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 85,33 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,47 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2,5 milyon varil düştü. Piyasa beklentisi, stokların 1,9 milyon varil artacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarında beklentinin aksine düşüş öngörüsü, ülkede talebin güçlü kalmaya devam ettiği algısına yol açarak fiyatların yükselmesine neden oluyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak. EIA, stoklarda düşüşe işaret ederse fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor.

EIA "Kasım 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ABD'nin akaryakıt fiyatlarının gelecek birkaç ay içinde düşeceği öngörüldü.

Uzmanlar, bu öngörülerin sonucunda Biden yönetiminin stratejik petrol rezervlerini kullanma planını iptal edebileceğini kaydetti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ABD'nin petrol arzını daha da artırma çağrılarına rağmen 4 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantısında, daha önce belirlenen üretim planı kapsamında aralık ayı için günlük 400 bin varil üretim artışını koruma kararı almıştı.

Grubun bu kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada, yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele için "başka araçlara" da sahip olduklarını söylemişti. Biden'ın söz konusu açıklaması, piyasalarda ABD'nin stratejik petrol rezervlerini kullanacağına dair beklentilere yol açmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 85,51 ile 86,04 dolar aralığının direnç, 84,98 ile 84,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hamster Coin, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 85,33 dolar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bilim insanları güneş'in sonu hakkında anlattıkları tüyler ürpertti 09:58 Bilim insanları güneş'in sonu hakkında anlattıkları tüyler ürpertti Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu 09:49 Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz 09:45 Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı 09:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak 08:23 Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor 07:57 Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı 07:22 Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz 23:48 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz

Son Dakika Haberleri
09:57 Bilim insanları güneş'in sonu hakkında anlattıkları tüyler ürpertti
09:48 Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor
09:48 Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu
09:45 Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz
09:42 Alman ekiplerinin hedeflerinde Türk gençleri var! Sırada Enis var
09:30 Sınır dışı edilen DEAŞ üyesi, ülkeye yeniden giriş yapmaya çalışırken yakalandı
09:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
09:15 Ahmet Davutoğlu: Artık bir karar ver
09:12 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz
09:09 İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 10.11.2021
Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı         
10:00
Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi         
09:53
Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor         
09:49
Sınır dışı edilen DEAŞ üyesi, ülkeye yeniden giriş yapmaya çalışırken yakalandı Sınır dışı edilen DEAŞ üyesi, ülkeye yeniden giriş yapmaya çalışırken yakalandı         
09:31
Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor         
08:27
İstanbul'da Samuray kılıcıyla saldırdığı kadının canını aldı İstanbul'da Samuray kılıcıyla saldırdığı kadının canını aldı         
08:12
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Ehliyetsiz sürücünün babasından, oğluna isyan: Verin bir tabanca da sıkayım, ben de insanım Ehliyetsiz sürücünün babasından, oğluna isyan: Verin bir tabanca da sıkayım, ben de insanım         
01:02
Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi         
20:56
Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi         
20:26
İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti         
20:00
Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler         
18:25
Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı         
17:54
Eda Ece, sosyal medya hesabından Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı         
16:10
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 10:04:11. #1.12#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 85,33 dolar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement