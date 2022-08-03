Brent petrolün varil fiyatı 100,19 dolar - Son Dakika
Üye Girişi

Brent petrolün varil fiyatı 100,19 dolar

03.08.2022 10:04
Brent petrolün varil fiyatı 100,19 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 100,19 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 100,19 dolardan işlem görüyor.

Dün 102,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,54 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 düşüşle 100,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,08 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon varillik artış öngördüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 500 bin varil azalacağı yönünde.

Stoklardaki artış beklentisi, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatları aşağı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Dünya genelinde açıklanan ekonomik veriler de resesyon beklentilerini güçlendirerek talep endişelerine neden oldu.

Öte yandan, piyasalar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün yapacağı toplantıya odaklandı.

Eylül ayına ilişkin üretim politikasının görüşüleceği toplantıda, grubun üretimini sabit tutacağı ya da çok az artıracağı öngörülüyor.

Uzmanlar, petrol sahalarındaki yatırım eksikliği nedeniyle birçok üye ülkenin üretim kotalarını karşılamakta zorlandığı göz önüne alındığında grubun arzı artırmasının zor olacağını ifade ediyor.

ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı da fiyatlardaki hareketlilikte etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 100,86 ile 101,54 dolar aralığının direnç, 100,18 ile 99,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

YORUMLAR
500
Brent petrolün varil fiyatı 99,72 dolar Brent petrolün varil fiyatı 99,72 dolar OPEC Genel Sekreteri Al-Ghais görevine başladı OPEC Genel Sekreteri Al-Ghais görevine başladı
Kaynak: AA

Teksas, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 100,19 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:20 Napoli Başkanı: Afrika Uluslar Kupası'nda oynamaktan vazgeçtiklerine dair imza almadan Afrikalı oyuncu almayacağım
10:23 Meteorolojiden İstanbul dahil çok sayıda şehrimize sağanak uyarısı geldi
10:18 Fenerbahçe'de kale için son aday İrfan Can Eğribayat! Göztepe'ye teklif yapıldı
10:16 Ünlü sunucu Saba Tümer'in bikinili pozu beğeni topladı
10:02 Fenerbahçe, Slovacko karşısında Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak
10:04 Piyasaların merakla beklediği haber! Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,37 artarak yıllık bazda yüzde 79,60 oldu
09:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşın 'adaylık' sorusuna verdiği cevapta 6'lı masayı işaret etti
09:45 İstanbul Bayrampaşa'da çocukların TikTok sevdası hastanede bitti
09:41 "Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı mahkemeye verecek" iddiası! Survivor All Star 2022 krizi sürüyor
09:38 Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 10:27:54. #1.11#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 100,19 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement