Brilliance Of The Seas kruvaziyeri, Muğla\'nın Bodrum\'una 2 bin 242 yolcu getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Bahamalar bayraklı Brilliance Of The Seas isimli kruvaziyer, Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştı.

294 metre uzunluğundaki gemi, saat 07.20'de Limassol Limanı'ndan geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı 2 bin 242 yolcu ile 858 personel bulunuyor.

Bodrum'a gelen turistler, ilçenin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret ediyor. Geminin saat 17.00'de Santorini Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.