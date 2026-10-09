Brilliance Of The Seas kruvaziyeri, Muğla\'nın Bodrum\'una 2 bin 242 yolcu getirdi

Brilliance Of The Seas kruvaziyeri, Muğla'nın Bodrum'una 2 bin 242 yolcu getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Brilliance Of The Seas kruvaziyeri, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştı. Limassol Limanı'ndan saat 07.20'de gelen gemide ağırlıklı olarak Amerikalı 2 bin 242 yolcu ile 858 personel bulunuyor; turistler Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret ediyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Bahamalar bayraklı Brilliance Of The Seas isimli kruvaziyer, Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştı.
294 metre uzunluğundaki gemi, saat 07.20'de Limassol Limanı'ndan geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı 2 bin 242 yolcu ile 858 personel bulunuyor.
Bodrum'a gelen turistler, ilçenin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret ediyor. Geminin saat 17.00'de Santorini Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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