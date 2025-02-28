Brusellozla Mücadele Yönetmeliği Güncellendi

Ekonomi

Bruselloz hastalığıyla mücadeleye ilişkin esaslar yeniden belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin düzenleme yetkisine ilişkin hükmünde değişiklik yapıldı.

Buna göre, hastalıkla mücadelede kitlesel aşılama kararı alınması durumunda, hayvan türlerinin hastalık takibine veya serolojik test sonucuna bağlı takibe ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenecek.