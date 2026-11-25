TAV Havalimanları'nın yiyecek ve içecek iştiraki BTA ile Helios Duty Free'nin kurduğu ortak girişim, Kırgızistan'daki Manas Uluslararası Havalimanı'nın yiyecek ve içecek operasyonlarını yürütmek üzere 10 yıllık sözleşme imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları iştiraki BTA, Orta Asya'daki operasyonlarına yenisini ekledi.

Bu kapsamda BTA ile Helios Duty Free'nin kurduğu ortak girişim, Manas Uluslararası Havalimanı'nın yiyecek ve içecek operasyonlarını yürütmek üzere 10 yıllık sözleşme imzaladı. Manas, BTA'nın portföyündeki 16. havalimanı oldu.

BTA, Manas Uluslararası Havalimanı'nda toplam 1850 metrekarelik alanda 7 yiyecek ve içecek noktası işletecek. Yaklaşık 5 milyon avro yatırımla hayata geçirilecek işletmelerin 2027 Şubat ayı itibarıyla kademeli olarak hizmete açılması planlanıyor.

Manas Havalimanı'nda BTA'nın kendi markaları Enzo ve Brewmark'ın yanı sıra Kırgızistan pazarına ilk kez girecek uluslararası markalar Burger King ve Costa Coffee de hizmet verecek.

Geçen yıl 3 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Manas Uluslararası Havalimanı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten yaklaşık 40 destinasyona direkt bağlantı sunuyor.

Manas Uluslararası Havalimanı, Kırgızistan'daki Asman Hava Yolları'nın ana üssü konumunda bulunuyor. Türk Hava Yolları ve Pegasus'un, İstanbul ve Bişkek arasında direkt uçuşları bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTA Üst Yöneticisi (CEO) Baha Bülbül, Kırgızistan'da faaliyete geçerek Orta Asya'daki ayak izlerini genişlettiklerini belirtti.

Bülbül, "Manas Havalimanı'nda Helios Duty-Free'nin yerel pazar bilgisi ve perakende deneyimini BTA'nın uluslararası havalimanı yiyecek ve içecek işletmeciliğindeki uzmanlığıyla bir araya getiriyoruz. Bu işbirliğiyle farklı yolcu ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmayı ve bölgedeki büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Helios Duty Free CEO'su Faruk Yılmaz da işbirliğinin yaratacağı sinerjiyle Manas Uluslararası Havalimanı'nda yolculara daha geniş bir marka seçkisi ve daha yüksek standartlarda hizmet sunacaklarını kaydetti.

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