BTK, 40 Firmaya 8,2 Milyon Lira Ceza Verdi - Son Dakika
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BTK, 40 Firmaya 8,2 Milyon Lira Ceza Verdi

12.06.2026 11:17
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BTK, piyasa denetimlerinde 40 firmaya 55 cihaz için 8,2 milyon lira ceza uyguladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında geçen yıl 40 firmaya ait 55 türde cihaz için yaklaşık 8,2 milyon lira idari para cezası verdi.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı BTK "2025 Yılı Faaliyet Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri, belli bir ürünün piyasaya arzı ve dağıtımı aşamasında veya piyasadayken teknik düzenlemelere uygunluğunu sağlamaya yönelik faaliyetleri içeriyor.

Telsiz ekipmanlarına yönelik bu faaliyetler, 12 Mart 2021'de yürürlüğe giren Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun yanı sıra Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik kapsamında yürütülüyor.

Bu çerçevede, başta mobil cihazlar olmak üzere kablosuz sabit telefonlar, telsiz cihazları (kara, deniz, hava), alçak güçlü telsiz cihazları, kablosuz erişim cihazları (modemler, kablosuz fare ve klavyeler, bluetooth ve uzaktan kumanda benzeri), navigasyon cihazları, telemetri cihazları, tablet bilgisayarlar, bebek monitörleri, DECT telefon cihazları, giyilebilir cihazlar, insansız hava araçları (dron) ve bataryalar gibi çok sayıda ürün grubu denetleniyor.

Can ve mal güvenliği hassasiyeti

BTK de telsiz ekipmanları ve ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütüyor. Bu kapsamda başta insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Kurum, 2025'te telsiz ekipmanlarına ilişkin ithalat-imalat denetimleri ve piyasa gözetimi faaliyetleri çerçevesinde 407 firmaya ait 411 marka ve 842 model cihaza ilişkin 3 bin 570 denetim yaptı. 1310 numune cihaz üzerinde çeşitli testler uygulandı ve bunların 182'sinde aykırılık tespit edildi.

Denetimlerde 40 firmaya ait 55 türde cihaz için 8 milyon 244 bin 157 lira idari para cezası uygulandı.

Denetleme sonuçları

Kurum tarafından 2025 yılında 10 planlı ve 2 plan dışı inceleme ile 2 ön inceleme başlatıldı, devam eden denetimlerle toplam 43 planlı ve 6 plan dışı inceleme ile 10 ön inceleme gerçekleştirildi.

Geçen yıl sonuçlandırılan 37 denetim kapsamında 41 işletmeci nezdinde 94 denetim çalışması için 260 idari para cezası, 108 uyarı, 43 abonelere iade, 5 yetkilendirme iptali ve 1 internet alan adı iptali işlemi tesis edildi. 3 işletmecinin ihlaline ilişkin yaptırım uygulanmasına gerek olmadığı kararı alınırken, 9 işletmecinin denetimlere konu faaliyetlerinde de aykırılık görülmedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BTK, 40 Firmaya 8,2 Milyon Lira Ceza Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sami Cirit Sami Cirit:
    zamanında bu kadar kontrol yoktu işte önceden piyasada ne ürün varsa satılırdı kimse bir şey söylemezdi şimdi en azından denetim var ama bu şekilde gidiş bence doğru değil çünkü firmalar da zor durumda kalıyo bu kadar para cezası çıkarsalar nasıl iş yapacaklar 0 0 Yanıtla
  • Ömer Uzun Ömer Uzun:
    valla 8 milyon lira ceza veriyoruz diye haberler yapılıyo da avrupa'da böyle şeyleri zaten önlemlediler yıllar öncesinden şu ülkenin şu hali ya hep geride kalıyo işte hep geride herkes denetim yapıyo ama asıl sorunun köküne kimse inmiyo bence bu böyle devam edecek 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Nur Gürbüz Ayşe Nur Gürbüz:
    bu paraları nereden buluyorlar da ceza veriyorlar bari halkın geçim derdine baksalar daha iyi olur böyle cezalandırma işine ne kadar devam edecek 0 0 Yanıtla
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