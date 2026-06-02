BTK Demir Yolu: Küresel Bağlantının Geleceği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın birlikte ortaya koyduğu ulaştırma vizyonunun, yalnızca üç ülkenin değil, Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın geleceği bakımından büyük önem taşıdığını belirterek, "Orta Koridor ve onun önemli bir parçası olan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı, yalnızca bölgesel ulaştırma projesi değil, küresel bağlantısallığın geleceğini şekillendiren stratejik girişimdir." dedi.

Bakan Uraloğlu, Gürcistan'da BTK Demir Yolu'nun Tam Kapasiteyle İşletmeye Alınmasının Resmi Sembolik Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, söz konusu demir yolu hattının üç ülkenin ortak iradesiyle hayata geçirilen en önemli ulaştırma yatırımlarından biri olduğunu bildiren Uraloğlu, "2017 yılından bu yana Orta Koridor'un gelişimine önemli katkılar sağlamış, Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın güçlenmesinde önemli bir rol üstlenmiştir." diye konuştu.

Uraloğlu, Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla hattın daha etkin ve verimli işletilmesi bakımından yeni bir aşamaya geçildiğine dikkati çekerek, bu gelişmenin Bakü-Tiflis-Kars'ın Orta Koridor'daki rolünü daha da güçlendireceğine inandıklarını ifade etti.

Son yıllarda kritik su yollarında yaşanan gelişmeler, tedarik zincirlerinde meydana gelen aksaklıklar ve uluslararası ticaret ağlarında ortaya çıkan kırılganlıkların önemli bir gerçeği gösterdiğini anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Kriz zamanları için alternatif olarak görülen koridorlar, aslında küresel ticaretin sigortasıdır. Bu nedenle kara koridorları artık yalnızca alternatif değil, küresel ticaretin ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığının stratejik unsuru haline gelmiştir. Ancak yalnızca alternatif ulaştırma güzergahlarına sahip olmak yeterli değildir. Yüksek kapasiteli, güvenilir, öngörülebilir ve kesintisiz koridorlara sahip olmak her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Dünyanın bugün ihtiyaç duyduğu şey yalnızca yeni ticaret yolları değil, güvenilir ticaret yollarıdır. Bu nedenle BTK Demir Yolu Hattı'nın kapasite artışının tam da böyle bir dönemde tamamlanmış olmasını son derece anlamlı buluyoruz. Bu çerçevede Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın birlikte ortaya koyduğu ulaştırma vizyonu yalnızca üç ülkenin değil, Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın geleceği bakımından büyük önem taşımaktadır."

"Dünya BTK Demir Yolu Hattı'nın kapasitesine değil, performansına bakıyor"

Uraloğlu, 21'inci yüzyılda ülkelerin rekabet gücünün yalnızca üretim kapasiteleriyle değil, küresel bağlantısallık ağlarına ne kadar güvenilir şekilde entegre olduklarıyla da ölçüleceğini dile getirerek, "Bu nedenle Orta Koridor'un başarısı yalnızca altyapı yatırımlarıyla değil, düzenli yük akışları, operasyonel uyum ve güvenilir hizmet anlayışıyla mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

Dünyanın BTK Demir Yolu Hattı'nın kapasitesine değil, performansına baktığını bildiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Başarımız, inşa ettiğimiz kilometrelerle değil, sunduğumuz hizmet kalitesi, transit süreleri ve kullanıcıların duyduğu güvenle ölçülecektir. Bağlantısallık artık yalnızca ulaştırma sektörünün konusu değildir. Ekonomik güvenliğin, tedarik zinciri dayanıklılığının ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Orta Koridor ve onun önemli bir parçası olan BTK Demir Yolu Hattı yalnızca bölgesel ulaştırma projesi değil, küresel bağlantısallığın geleceğini şekillendiren stratejik girişimdir."

Uraloğlu, Türkiye'nin, sürecin asli ortaklarından biri olarak adımlarını kararlılıkla attığını aktararak, "Ülkemizi doğu-batı ve kuzey-güney ulaştırma koridorlarının kesişim noktasında güçlü bağlantısallık merkezi haline getiriyoruz. BTK Demir Yolu Hattı, Marmaray, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi ve lojistik altyapı yatırımlarımız bu vizyonun önemli parçalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Boğazı üzerinden Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu yük taşımacılığı kapasitesini önemli ölçüde artıracak INRAIL Projesi üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Uraloğlu, proje tamamlandığında, iki kıta arasında yük trenleri için yeni ve 24 saat hizmet veren kesintisiz demir yolu bağlantısının sağlanacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, dünyanın bugün alternatif rotalar aramadığını, işleyeceğine güvenebileceği rotalar aradığını ifade ederek, "Çünkü küresel ticaretin geleceği en kısa rotalara değil, en güvenilir rotalara ait olacaktır." dedi.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan olarak bölgede bağlantısallığı güçlendirmeyi, ticareti kolaylaştırmayı ve halkların refahına katkı sunmayı ortak hedef olarak gördüklerine dikkati çeken Uraloğlu, projede emeği geçenlere teşekkür etti.