BTM, Londra'da Girişimcilik İnovasyonunu Görüştü - Son Dakika
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BTM, Londra'da Girişimcilik İnovasyonunu Görüştü

BTM, Londra\'da Girişimcilik İnovasyonunu Görüştü
17.06.2026 09:52
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BTM heyeti, Londra'da uluslararası iş birliği fırsatlarını değerlendirerek girişimcilik ekosistemini güçlendirdi.

BTM heyeti, Londra'da girişimcilik, yatırım ve inovasyon ekosisteminin önde gelen temsilcileriyle bir araya geldi. Dört gün süren temaslarda uluslararası iş birliği fırsatları da değerlendirildi.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda önemli bir yurt dışı programını daha başarıyla tamamladı. BTM Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla 8-12 Haziran tarihleri arasında Londra'da gerçekleştirilen program kapsamında girişimcilik, yatırım ve inovasyon ekosisteminin önde gelen temsilcileriyle bir araya gelinerek uluslararası iş birliği fırsatları değerlendirildi. BTM heyetinin ilk ve en önemli durağı dünyanın en önemli teknoloji ve inovasyon buluşmalarından biri olarak kabul edilen London Tech Week (Londra Teknoloji Haftası) oldu. Etkinliğe katılan BTM heyeti, program boyunca girişim sermayesi fonları, kuluçka ve hızlandırma merkezleri, üniversiteler, teknoloji girişimcileri ve yatırım ekosisteminin farklı paydaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Globalleşme stratejisine katkı

Ziyaretler London Tech Week'in ardından Londra'daki girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşları ile de bir araya gelen BTM heyeti, Founders Factory, Level39, TTB Partners, Plexal, MassChallenge UK, Grow London Global ve University of East London ile görüşmeler gerçekleştirdi. Temaslarda; girişimlerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak mekanizmalar, Londra merkezli hızlandırma programları, yatırımcı ağlarıyla bağlantı imkanları, startup-kurumsal iş birliği modelleri, girişimlerin İngiltere pazarına açılım süreçleri ve ortak program geliştirme fırsatları ele alındı. Ayrıca BTM girişimlerinin uluslararası hızlandırma programlarına dahil edilmesi, karşılıklı startup yönlendirme mekanizmalarının oluşturulması ve Londra merkezli yeni iş birlikleri geliştirilmesi konusunda görüşmeler gerçekleştirildi.

Heyet Londra programı çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği Konutu'nda düzenlenen resepsiyona da katılarak diplomasi, iş dünyası ve girişimcilik ekosisteminin temsilcileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen temaslarda Türkiye girişimcilik ekosisteminin son yıllarda ortaya koyduğu gelişim, teknoloji odaklı girişimlerin küresel pazarlardaki potansiyeli ve İstanbul'un bölgesel girişimcilik merkezi olma hedefi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

"Amaç küresel girişimciliğin bir parçası olmak"

Londra programını değerlendiren BTM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman, BTM'nin yalnızca Türkiye'nin değil bölgenin de önemli girişimcilik merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Girişimcilik ekosistemi artık yerel sınırlarla tanımlanmıyor. Girişimlerin büyümesi, yatırım alması ve uluslararası pazarlara açılması için küresel ağlara erişim büyük önem taşıyor. Londra'da gerçekleştirdiğimiz temaslar, BTM'nin uluslararasılaşma stratejisine önemli katkılar sağladı. Dünyanın önde gelen yatırımcıları, hızlandırma programları ve inovasyon merkezleriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sayesinde yeni iş birliği imkanlarını değerlendirme fırsatı bulduk. Hedefimiz, BTM'yi küresel girişimcilik ağlarının güçlü ve etkin bir parçası haline getirerek girişimcilerimize uluslararası ölçekte daha fazla fırsat sunmak" dedi.

"Dünyaya açılan kapıları çoğaltıyoruz"

BTM Genel Müdürü Önder Kul da gerçekleştirilen programın girişimciler açısından önemli kazanımlar sunduğunu kaydederek, "BTM olarak girişimcilerimizin yalnızca Türkiye pazarında değil, küresel ölçekte de rekabet edebilen ve değer üreten şirketlere dönüşmelerini hedefliyoruz. Londra'da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, girişimcilerimizin yatırımcılarla buluşması, uluslararası hızlandırma programlarına erişimi ve yeni pazarlara açılması açısından önemli fırsatlar ortaya koydu. Kurduğumuz temasların önümüzdeki dönemde somut iş birliklerine dönüşmesini ve girişimcilerimize yeni imkanlar sunmasını bekliyoruz. BTM olarak girişimcilerimizin dünyaya açılan kapılarını çoğaltmaya ve onları küresel ekosistemin aktif oyuncuları haline getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası ekosistemlerle kurduğu güçlü bağlantılar sayesinde girişimcilerin küresel pazarlara erişimini destekleyen BTM, önümüzdeki dönemde de yurt dışı iş birlikleri, yatırımcı ilişkileri ve uluslararası program geliştirme çalışmalarına devam etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda BTM, girişimcilerinin küresel ölçekte büyümesine katkı sağlayacak yeni mekanizmalar oluşturmayı ve Türkiye ile dünya girişimcilik ekosistemleri arasında köprü görevi üstlenmeyi sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Diplomasi, Teknoloji, Ekonomi, Londra, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BTM, Londra'da Girişimcilik İnovasyonunu Görüştü - Son Dakika

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