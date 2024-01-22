BTM, yeni yılın ilk dönemi için başvuru süresini uzattı

İstanbul Ticaret Odası tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), yeni yılın ilk dönemi için başvuru süresini 28 Ocak'a kadar uzattı.

BTM'den yapılan açıklamaya göre, ön kuluçka, kuluçka ve post kuluçka programlarına başvurular, BTM'nin web sitesi üzerinden yapılabilecek. Fikir aşamasındaki girişimcilere yönelik oluşturulan BTM Kamp ise yıl boyunca başvuru kabul edecek.

BTM'deki programlar kapsamında, eğitim ve seminerler, mentör desteği, yatırımcı eşleştirmeleri, yatırımcı karşısında sunum yapılan demo day etkinliklerinde yer alma, 7/24 ofis ve ortak çalışma alanı kullanma olanağı, birebir danışmanlık gibi hizmetler girişimcilere ücretsiz olarak sunuluyor.

Girişimler yatırım aşamasında İTO bünyesindeki 81 meslek komitesine sunum yapabiliyor. BTM Yerleşkesine ulaşım için girişimcilere Mecidiyeköy'den servis olanağı da sunuluyor.

Girişimcilik ekosisteminde yarattığı değerle bugüne kadar çok sayıda ödül alan BTM, girişimcilik ekosisteminin Oscar'ı kabul edilen UBI Global tarafından hazırlanan endekste geçen yıl dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezi arasında yer almıştı.