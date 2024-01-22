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BTM, yeni yılın ilk dönemi için başvuru süresini uzattı - Son Dakika
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BTM, yeni yılın ilk dönemi için başvuru süresini uzattı

İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), girişimciliği desteklemek amacıyla yeni yılın ilk dönemi için başvuru süresini 28 Ocak'a kadar uzattı. BTM'nin ön kuluçka, kuluçka ve post kuluçka programlarına başvurular, web sitesi üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, fikir aşamasındaki girişimciler BTM Kamp'a yıl boyunca başvuru yapabilecek. BTM, eğitim, mentörlük, yatırımcı eşleştirmeleri, demo day etkinliklerinde yer alma gibi birçok ücretsiz hizmet sunmaktadır. Girişimler ayrıca İTO bünyesindeki meslek komitelerine sunum yapma imkanına sahiptir.

BTM, yeni yılın ilk dönemi için başvuru süresini uzattı
22.01.2024 - 13:39,
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İstanbul Ticaret Odası tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), yeni yılın ilk dönemi için başvuru süresini 28 Ocak'a kadar uzattı.

BTM'den yapılan açıklamaya göre, ön kuluçka, kuluçka ve post kuluçka programlarına başvurular, BTM'nin web sitesi üzerinden yapılabilecek. Fikir aşamasındaki girişimcilere yönelik oluşturulan BTM Kamp ise yıl boyunca başvuru kabul edecek.

BTM'deki programlar kapsamında, eğitim ve seminerler, mentör desteği, yatırımcı eşleştirmeleri, yatırımcı karşısında sunum yapılan demo day etkinliklerinde yer alma, 7/24 ofis ve ortak çalışma alanı kullanma olanağı, birebir danışmanlık gibi hizmetler girişimcilere ücretsiz olarak sunuluyor.

Girişimler yatırım aşamasında İTO bünyesindeki 81 meslek komitesine sunum yapabiliyor. BTM Yerleşkesine ulaşım için girişimcilere Mecidiyeköy'den servis olanağı da sunuluyor.

Girişimcilik ekosisteminde yarattığı değerle bugüne kadar çok sayıda ödül alan BTM, girişimcilik ekosisteminin Oscar'ı kabul edilen UBI Global tarafından hazırlanan endekste geçen yıl dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezi arasında yer almıştı.

Kaynak: AA
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İto, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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