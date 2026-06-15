Başkan Burkay\'dan terminalde önemli buluşma

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya geldi. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin Bursa'ya gelen ziyaretçiler için ilk temas noktalarından biri olduğunu ve kentin imajı açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Burkay, "Terminaldeki mevcut sorunların çözüme kavuşması ve dijitalleşme kapasitesinin geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar'ın ev sahipliğinde düzenlenen programda işletmelerin e-ticaret ve dijitalleşme kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile korsan taşımacılık ve haksız rekabetin önlenmesine ilişkin konular ve BTSO'nun 2030 vizyonu ele alındı. Terminal'deki iş insanlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan İbrahim Burkay, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin kentin en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Her gün binlerce insanın giriş çıkış yaptığı bu noktanın yalnızca bir ulaşım alanı değil aynı zamanda Bursa'nın dışarıya açılan vitrini olduğunu ifade eden Başkan Burkay, "Dışarıdan gelen insanlar için buradaki düzen ve hizmet kalitesi şehrimizin imajını doğrudan etkiliyor. Buradaki ihtiyaçları ve beklentileri yerinde görmek istedik. Bu doğrultuda hem mevcut sorunları hem de geliştirilmesi gereken alanları birlikte değerlendirerek terminalin hizmet kalitesini daha ileri taşımayı hedefliyoruz." dedi.

"İş birliği içinde hareket etmeliyiz"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın ekonomik anlamda Türkiye'nin en güçlü şehirlerinden biri olduğuna dikkat çekerek bu gücü daha da yukarı taşımak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. BTSO olarak hayata geçirdikleri projelerin tüm iş dünyasına dokunduğunu ifade eden Başkan Burkay, "Bursa'nın sanayide, turizmde, tarımda ve ticaretin her alanında Türkiye'de söz sahibi bir kent olması en önemli hedefimiz. Bunu başarabilmek için iş dünyamızın tüm kesimleriyle güçlü bir iş birliği içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Biz de hem mevcut projelerimizi geliştirerek hem de yeni ihtiyaçlara hızlı şekilde karşılık vererek bu hedefi adım adım hayata geçirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"Klasik ticaret anlayışı geride kaldı"

Ticarette yaşanan dönüşüme dikkat çeken Başkan Burkay, dijitalleşme ve e-ticaretin artık iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini söyledi. BTSO bünyesinde bu alanda çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Burkay, "Artık klasik ticaret anlayışı geride kaldı. Gençler seyahatlerini ve alışverişlerini büyük oranda dijital platformlar üzerinden gerçekleştiriyor. Bizim de bu dönüşümün dışında kalma şansımız yok. Terminalde faaliyet gösteren işletmelerimiz için önemli bir avantaj var; müşteri internet üzerinden işlem yaparken aynı zamanda burada birebir muhatap bulabiliyor. Bu yapıyı doğru kullanmamız gerekiyor. E-ticaret ve dijitalleşme kapasitesinin geliştirilmesi için sizlere her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

"Yol haritasını birlikte oluşturacağız"

Sektörün sorunlarının ortak akılla çözülebileceğini vurgulayan Burkay, kamu kurumlarıyla iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Özellikle taşımacılık alanında belediyelerimiz ve ilgili bakanlıklarımızla güçlü bir iş birliği zemini oluşturmalıyız. Sizlerden gelen talep ve öneriler doğrultusunda bir çalışma programı hazırlayacağız. İhtiyaçları doğru şekilde ortaya koyup bunların tamamını çözüme kavuşturmak için mücadele edeceğiz. Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Kürşat Çapar'a ve toplantımıza katılarak görüş ve önerilerin paylaşan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BTSO'nun desteği bizim için kıymetli"

BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ı terminalde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin kentin en önemli ulaşım ve ticaret noktalarından biri olduğunu söyledi. Her gün yaklaşık 25 bin kişinin ziyaret ettiği ve bini aşkın aracın hareket alanı olan terminalin birçok sektöre ev sahipliği yaptığını belirten Çapar, "Burası esnafın, çalışanların ve şirketlerin buluştuğu önemli bir merkez. Gıdadan otomotive, hizmet sektöründen ticarete kadar birçok işletme burada faaliyet gösteriyor. BTSO'nun desteği bizim için son derece kıymetli. Özellikle dijital biletleme sistemleri ve korsan taşımacılıkla mücadele konusunda önemli düzenlemelere ihtiyacımız var. Bu toplantının da sorunlarımızın çözümü noktasında önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz." dedi. - BURSA