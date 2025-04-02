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Ekonomi

BTSO Başkanı'ndan Ekonomi Vurgusu

BTSO Başkanı\'ndan Ekonomi Vurgusu

İbrahim Burkay, ekonomik boykot çağrılarına karşı çıkarak üretim ve ticaretin siyasi tartışmalara alet edilmemesi gerektiğini belirtti.

02.04.2025 12:41
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, üretim ve ticaretin siyasi tartışmaların parçası haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, "Üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan şirketlerimizi hedef göstermek, ülkemizin ekonomik geleceğine zarar vermektir." dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ekonomik boykot çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin emekleri ile ayakta duran işletmelere ve binlerce çalışana zarar vereceğini söyledi. "Üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan şirketlerimizi hedef göstermek, ülkemizin ekonomik geleceğine zarar vermektir." diyen Başkan Burkay, açıklamasında şunları söyledi: "Üretim ve ticaret, siyasi tartışmaların parçası haline getirilmemeli; emeğiyle ayakta duran, binlerce insanımıza iş imkanı sunan işletmelerimiz bireysel tepkilerin hedefi olmamalıdır. Unutulmamalıdır ki boykot çağrıları, en çok çalışanı, üreticiyi ve ülkemizi etkiler. Ekonomimizi ayakta tutan, dışa bağımlılığı azaltan ve istihdam oluşturan firmalarımızın boykot yoluyla cezalandırılması, uzun vadede ülkemize kaybettirir. Eleştiri, demokratik bir haktır ancak çözüm, yıkmak değil, birlikte daha iyisini inşa etmektir."

"Yerli ve bağımsız ekonominin teminatı şirketlerimize sahip çıkmalıyız"

Sanayi ve ticaret hayatına zarar verecek tepkilerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Başkan Burkay, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun vurguladığı gibi işletmelerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır. TOBB başta olmak üzere, her zaman milli duruşla ülkemizin kalkınması ve şirketlerimizin büyümesi için çalışan iş dünyası kuruluşlarımızın da siyasi tartışmaların odağı haline getirilmemesi çok önemli. Ekonomik kazanımlarımıza sahip çıkmamız gereken bir dönemde üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi doğru değildir. Bir ve beraber olarak yerli ve bağımsız ekonominin teminatı olan şirketlerimize sahip çıkmalıyız." diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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