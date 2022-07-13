BTSO'da rota yeni ihracatçılarla ekonomiye güç katmak

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 'Nitelikli Üretim ve İhracat Yılı' olarak ilan ettiği 2022 yılında çok sayıda fuar, alım heyeti ve yurt dışı programına imza attı.

BTSO, 50 bini aşkın üyesinden aldığı güçle Bursa iş dünyasının küresel arenadaki rekabetçiliğini artırmak ve Bursa'yı Türkiye'nin en önemli ihracat merkezlerinden biri yapma hedefiyle çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Küresel Fuar Acentesi Projesi çerçevesinde şimdiye kadar 200'e yakın yurt dışı fuar organizasyonuyla 7 binden fazla iş insanını buluşturan BTSO, Ticaret Bakanlığı ile birlikte düzenlediği sektörel ticaret heyetleriyle de firmaların ihracat yolculuklarına rehberlik etmeyi sürdürüyor.

Türkiye'de en fazla UR-GE projesini hayata geçiren kuruluş olan BTSO, Bursa iş dünyasının uluslararası rekabetçiliklerini de güçlendirmeyi sürdürüyor. Yılın ilk yarısında işlenmiş gıda UR-GE temsilcileri Moskova'da, bebe ve çocuk, inşaat, kimya ve asansör sektörleri UR-GE temsilcileri Özbekistan'da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirirken, paketli ev tekstili ve perdelik UR-GE temsilcileri İtalya'da, İnşaat UR-GE temsilcileri New York Build 2022 Expo'da, Makine UR-GE temsilcileri Avustralya'da, kauçuk UR-GE temsilcileri Almanya'da, Uzay Havacılık Savunma UR-GE üyeleri ise Fransa'da ikili iş görüşkemeri gerçekleştirdiler.

BTSO, firmaların dış ticarette yol haritasını belirlemek üzere hedef ülkelerdeki büyükelçiler, ataşeler ve ticaret müşavirlerini de ağırlamayı sürdürdü. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, ilk 6 ayda Birleşik Krallık, Arjantin, Bangladeş, Özbekistan, Güney Afrika, Dominik Cumhuriyeti, Bulgaristan, Hindistan, İran ve Rusya Federasyonu'ndan delegasyonları Oda Hizmet Binası'nda ağırladı. Bu görüşmelerde, ülkelerdeki ticaret ve yatırım fırsatları ile yapılacak işbirliği imkanları detaylı bir şekilde ele alındı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, oda olarak üyelerinin dış ticaret hacmini artırmak ve kent ekonomisini daha da güçlendirmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. İhracatı geliştirmeye yönelik çalışmalarla son 9 yılda 2 bin 900 yeni ihracatçı firmanın Bursa ekonomisine kazandırılmasına destek olduklarını ifade eden Burkay, "Bursa'da 6 bin 400 olan ihracatçı firma sayısını 10 binin üzerine taşımayı amaçlıyoruz. Türkiye ekonomisinin yeni başarı hikayesinde üreticiler ve ihracatçılar en önemli rolü üstleniyor. Bursa iş dünyası olarak 2022'yi nitelikli üretim ve ihracat yılı olarak ilan etmiştik. 2022 yılında düzenlediğimiz yeni nesil fuarların yanı sıra geniş katılımlı alım heyeti organizasyonlarımız sektörlerimizin ihracatına önemli katkılar sağladı. Hedefimiz daha fazla üyemizin ihracatçı olmasını sağlamak. Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa'mızı sadece bulunduğu coğrafyanın değil, tüm dünyanın en önemli üretim ve ihracat merkezi olarak konumlandırmak istiyoruz. Bursa Büyürse Türkiye Büyür, inancıyla yeni projeler geliştirerek her firmamızın potansiyelini daha da yukarı taşımak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA