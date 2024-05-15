BTSO Otomotiv Konseyi, Strateji Arama Çalıştayı düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

BTSO Otomotiv Konseyi, Strateji Arama Çalıştayı düzenledi

BTSO Otomotiv Konseyi, Strateji Arama Çalıştayı düzenledi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Otomotiv Konseyi, Bursa Business School'da gerçekleştirdiği 'Strateji Arama Çalıştayı' ile otomotiv endüstrisinde yeniliklere odaklanarak başarı çıtasını yükseltmeyi hedefliyor. Çalıştayda sektör paydaşları, sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi ve dijitalleşme, markalaşma, yönetişim ve sürdürülebilirlik konularında oturumlar düzenledi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, otomotiv sektörünün dinamik olması gerektiğini vurgulayarak, sektörün geleceğini şekillendirmek için ortak aklı harekete geçirmenin önemini belirtti. Otomotiv Konsey Başkanı Rengin Eren ise sektörün hızla değişen teknolojik trendlere uyum sağlaması gerektiğini ve yeniliklere ayak uyduramayan firmaların rekabet gücünü kaybedeceğini ifade etti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ise çalıştayın sektörün geleceğine ışık tutacağını ve yeni rekorlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

15.05.2024 11:57
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Otomotiv Konseyi 'Strateji Arama Çalıştayı' iş dünyasının referans eğitim merkezi Bursa Business School'da (BBS) gerçekleştirildi. Sektör paydaşları, 2023 yılını 35 milyar dolarlık rekor ihracatla tamamlayan otomotiv endüstrisinde yeniliklere odaklanarak başarı çıtasını yükseltmeyi hedefliyor.

Otomotiv sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren çalıştayın ilk gününde, sektörde yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Çalıştayın ikinci gününde ise konsey üyelerinin oluşturduğu çalışma grupları 'Dijitalleşme', 'Markalaşma', 'Yönetişim' ve 'Sürdürülebilirlik' başlıklarıyla gerçekleştirilen oturumlara katıldı. Sektörün rekabetçiliğinin artırılması ve yol haritasının belirlenmesinin hedeflendiği çalıştaya, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO Otomotiv Konseyi Başkanı Rengin Eren, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve konsey üyeleri katıldı.

"Otomotiv sektörü dinamik olmak zorunda"

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, otomotiv sektörünün, sürekli değişen ve gelişen bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Teknolojik ilerlemeler, çevresel bilinçlenme ve değişen tüketici taleplerinin, sektörü dinamik olmaya teşvik ettiğini ifade eden Koçaslan, "Otomotiv sektörünü, bugün sadece araçların üretimi ve satışıyla değil, aynı zamanda mobilite çözümleri, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi alanlardaki yeniliklerle de tanımlamak durumundayız. Konsey yapılanmamızın ortaya çıkış amacı da sektörün tüm dinamikleriyle aynı masa etrafında buluşarak ortak aklı harekete geçirmek ve firmalarımızı gelecekte çok daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmak. Bizler burada, sektörümüzün tüm paydaşlarıyla, her birimizin fikri, becerisi ve vizyonuyla, ortak bir amacın etrafında bütünleşmek için bir aradayız. Gerçekleştireceğimiz oturumlarda markalaşma, yönetişim, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme başlıkları altında çok değerli fikirlerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Buradan elde edeceğimiz sonuçların da uygulanabilir hedefler doğrultusunda yönetim kurulumuzun yol haritasını oluşturacağını özellikle vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

"Yenilikçi olmayan firmalar, rekabet gücünü kaybedecek"

Otomotiv Konsey Başkanı Rengin Eren, dünyanın büyük bir hızla değiştiğini ifade ederek, "Bu değişimi anlamak ve ona uyum sağlamak geleceğimiz için büyük önem taşıyor. Otomotiv sektörü de günümüzde hızla değişen teknolojik trendlerle birlikte büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Önümüzde dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi uyum yeteneğimizi hızla geliştirmek zorunda olduğumuz bir süreci de hep beraber yaşıyoruz. Ayrıca Avrupa Komisyonu'nun 7 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek yeni yönetmeliği de yayımlandı. Buna göre sıfır otomobillerle ilgili olarak yine teknoloji odaklı önemli güvenlik önlemleri devreye alınıyor. Yeniliklere ayak uyduramayan firmalar, pazarda rekabet gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu noktada tüm firmalarımızın hızla harekete geçmesi büyük önem arz ediyor. Bugün bu tarihi yapının içerisinde sektörümüzün geleceğine ışık tutacak ve hızla değişen şartlara ayak uydurmak için yol haritalarımızı belirleyeceğiz" dedi.

"Yeni rekorlara ulaşmak istiyoruz"

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Strateji Arama Çalıştayı'nın tüm paydaşların tek çatı altında toplandığı önemli bir organizasyon olduğunu ifade ederek, "Otomotiv endüstrimiz ülkemizin ihracat şampiyonu konumunda yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında 35 milyar dolar ile rekor ihracat rakamına ulaştık. Bu yıl hedefimiz bu rakamın üzerine çıkarak rekor yenilemek olacak. Diğer taraftan sektör olarak dijital ve yeşil dönüşüme hazırlanıyoruz. Gündemimizdeki en önemli konulardan birisi Avrupa Yeşil Mutabakatı neticesinde karşılaşacağımız karbon vergisi. 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren mali yükümlülük getirmeyen bir geçiş dönemi başladı. Bu geçiş dönemini iyi değerlendirip gerekli önlemleri alarak karbon vergisine ilişkin hazırlıklarımızı tamamlamalıyız. Bizler tüm sektör temsilcileri olarak otomotiv endüstrimizin bu dönüşümü başarıyla gerçekleştirmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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