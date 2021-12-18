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Bu altına talep yok... Bir gramın çeyreği olarak üretilen altın ilgi görmüyor - Son Dakika

Bu altına talep yok... Bir gramın çeyreği olarak üretilen altın ilgi görmüyor

18.12.2021 19:16

Bu altına talep yok... Bir gramın çeyreği olarak üretilen altın ilgi görmüyor Kuyumcu Engin Polat: "Kapalı kutu içerisinde saklanan 0,25'lik altın, hem çok bilinmemesi hem de ince bir yapıya sahip olmasından dolayı pek tercih edilmiyor" Son yıllarda meydana gelen altın fiyatlarındaki...

Bu altına talep yok... Bir gramın çeyreği olarak üretilen altın ilgi görmüyor

Kuyumcu Engin Polat:

"Kapalı kutu içerisinde saklanan 0,25'lik altın, hem çok bilinmemesi hem de ince bir yapıya sahip olmasından dolayı pek tercih edilmiyor"

ESKİŞEHİR - Son yıllarda meydana gelen altın fiyatlarındaki artışın ardından üretilmeye başlanan 0,25 gram ağırlığındaki altın, vatandaşlar tarafından pek de ilgi görmüyor.

Bir gram altının alt kategorisi olarak üretilen 0,25 gram ağırlığındaki altın, işçilik maliyetinin diğerlerine göre fazla olmasından dolayı az sayıda üretiliyor. Kapalı kutu içerisinde saklanan 0,25'lik altın, hem çok bilinmemesi hem de ince bir yapıya sahip olmasından dolayı pek tercih edilmiyor.

Eskişehir'de 13 yıldır kuyumculuk yapan Engin Polat, 0,25 gramlık altının fiyatlarında da ciddi artış yaşandığını belirterek, tercih edilmemesinin sebeplerini vurguladı. Polat, bu altının genellikle düğünlere giden vatandaşlar tarafından satın alındığını da sözlerine ekledi.

Çeyrek gram olarak bilinen altının basımının da az olduğunu söyleyen Polat, "Son dönemlerde altının çok yükselmesiyle gramın alt kategorilerindeki 0,25-0,50 gram altınlar çıktı. Bunlarda yüksek işçilik maliyetleri dolayısıyla pek talep görmüyor şu an. Eskiden düğünlere gidenler 'elim boş gitmeyeyim' mantığıyla 0,25 gram altın alıyorlardı. Şimdi 0,25 gramın fiyatı bile 225-230 TL civarında. O yüzden 0,25 gramın da bir hükmü kalmadı. Gram, çeyrek ve cumhuriyet tercih ediliyor. O yüzden 0,25 ve 0,50 gram altınlara ilgi azaldı yani. 0,25 gramlık altınların çok fazla basımı olmuyor. 0,25 gram altının 1 grama göre işçiliği daha fazla olduğu için biz de müşterilerden gelen altınlara dönüyoruz. Gidip de 0,25 gram almıyoruz. Şu an yarım gramlar 450 TL civarında, 1 gram altın ise 910 TL civarında oldu" dedi.

Bu altına talep yok... Bir gramın çeyreği olarak üretilen altın ilgi görmüyor
Bu altına talep yok... Bir gramın çeyreği olarak üretilen altın ilgi görmüyor
Bu altına talep yok... Bir gramın çeyreği olarak üretilen altın ilgi görmüyor
Bu altına talep yok... Bir gramın çeyreği olarak üretilen altın ilgi görmüyor

Türk Lirası, Eskişehir, Kuyumcu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu altına talep yok... Bir gramın çeyreği olarak üretilen altın ilgi görmüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bu altına talep yok... Bir gramın çeyreği olarak üretilen altın ilgi görmüyor - Son Dakika
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