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Bu da 5 metrelik 'piton döner' - Son Dakika

Bu da 5 metrelik 'piton döner'

14.01.2022 10:00

Bu da 5 metrelik 'piton döner' Adanalı dönerci sınırları zorluyor 5 metrelik tavuk döner yaptı, hedefinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek olduğunu söyledi Adana'da bir tavuk dönerci, 5 metrelik, 5 kişinin sarabildiği 'piton döner' ile farklı lezzet arayanların akınına uğruyor.

Bu da 5 metrelik 'piton döner'

Adanalı dönerci sınırları zorluyor

5 metrelik tavuk döner yaptı, hedefinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek olduğunu söyledi

ADANA - Adana'da bir tavuk dönerci, 5 metrelik, 5 kişinin sarabildiği 'piton döner' ile farklı lezzet arayanların akınına uğruyor.

Ailesinden aldığı mesleği 20 seneden fazla süredir devam ettiren Mehmet İkram Taş, yenilik yapmak adına 30 cm dönerlerin haricinde 1,5 metrelik döner yapmaya karar verdi.

'Piton döner' isminin tescilini aldı

Sosyal medyadan "piton döner" videosunu paylaşan Taş'ın bu videosu, adeta milyonlarca defa izlendi. Döneri kıvrımlı ve uzun olarak servis etmeleri sebebiyle ismini 'piton' koyan Taş, 'piton döner' adının da marka tescilini aldı.

Siparişlere yetişemeyen Taş, bu defa ise 5 metrelik 'piton döner' yaptı.

"Hedef Guinness"

Mehmet İkram Taş, hedefinin Guinness Rekorlar Kitabına girmek olduğunu belirterek, "İlk etapta 1 metrelik döner yapmıştık. Sonra 1 buçuk ve 2 buçuk metrelik dönerler yaptık. Şimdi de kendi rekorumuzu kırdık ve 5 metrelik döner yaptık. Guinness Dünya Rekorları'na girmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Müşterilerin talebi çok iyi. Ne kadar uzun olursa müşterinin o kadar çok hoşuna gidiyor" diye konuştu.

"Herkes şaşırıyor"

Yurt dışından metrelik tavuk döner yemeye gelenlerin olduğunu aktaran Taş, "En fazla insanlar 70-80 santimetrelik döner görmüşler. Bunu görünce herkes şaşırıyor. Şehir dışından, yurt dışından müşterilerimiz geliyor. En büyük hayalim ilk etapta yurt içinde ardından da yurt dışına şube açıp metrelik piton dönerleri orada yapacağız" ifadelerini kullandı.

5 metrelik piton döner yemeye gelen Yağmur Ergüner isimli vatandaş, "İlk defa böyle uzun bir döner gördüm. Tadı çok güzel. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Bu da 5 metrelik 'piton döner'
Bu da 5 metrelik 'piton döner'
Bu da 5 metrelik 'piton döner'
Bu da 5 metrelik 'piton döner'
Bu da 5 metrelik 'piton döner'
Bu da 5 metrelik 'piton döner'

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Guinness Rekorlar Kitabı, Tavuk, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu da 5 metrelik 'piton döner' - Son Dakika Ekonomi


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