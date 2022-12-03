Akaryakıt fiyatlarında değişim devam ediyor! Okkalı zamdan sonra bu kez de indirim geliyor

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 3 Aralık 2022 itibarıyla motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geldi ve bu değişiklik, pompa fiyatlarına yansıtıldı.

MOTORİN FİYATLARI 23 LİRANIN ALTINA İNECEK

Çok geçmeden bu kez de bir indirim haberi geldi. 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren ise motorine 69 kuruş indirim gelecek. Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22 lira 97 kuruşa, Ankara'da ise 23 lira 11 kuruşa inecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.