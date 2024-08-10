Bu hafta altın ve dolar kazandırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Bu hafta altın ve dolar kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi değer kaybederken, altın ve dolar yükseldi. Altın ve doların fiyatları artış gösterdi.

10.08.2024 11:13
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Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,40 değer kaybederek 9.907,38 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.733,35, en yüksek 10.193,88 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 8,17 değer kaybederek 10.789,80 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1,83 azalışla 10.904,50 puan, Sanayi Endeksi 4,63 kayıpla 13.630,44 puan, Teknoloji Endeksi de yüzde 5,76 değer kaybıyla 13.550,15 puan oldu.

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,95 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ oldu.

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'yi, yüzde 4,73 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento, yüzde 3,52 ile Türk Hava Yolları izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 15,97 ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 12,69 ile Yapı ve Kredi Bankası ve yüzde 12,45 ile Türkiye İş Bankası (C) olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 471 milyar 423 milyon 447 bin lirayla Koç Holding, 464 milyar 520 milyon lirayla Garanti BBVA ve 416 milyar 415 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,92 artışla 2 bin 619 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,11 değer kazanarak 17 bin 310 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,03 artışla 33,5360 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,15 yükselişle 36,6370 lira oldu.

Geçen hafta 42,6050 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,36 artarak 42,7580 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,65 yükselişle 38,8160 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bu hafta altın ve dolar kazandırdı - Son Dakika

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