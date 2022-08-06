Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (4)

06.08.2022 11:06
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 11,25 ile Neo Portföy Birinci Değişken Fon oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 11,25 ile Neo Portföy Birinci Değişken Fon oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 9,63'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Neo Portföy Birinci Değişken Fon1,71117411,25
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,16785110,43
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)37,90937510,30
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF24,21846210,20
İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)0,08380410,16
İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)253,7987189,99
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu1,4615629,75
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)3,1761918,76
HSBC Portföy Sürdr. Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)0,0140078,56
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF37,0147838,52
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,1748719,63
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,3313417,38
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,1969057,36
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,3741417,35
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0705067,17
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1351227,03
AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. Gr. EYF0,2024916,97
AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. EYF0,1983206,92
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,2405146,73
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,3663526,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: AA

İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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