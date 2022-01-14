Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,95 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,28, dolar/TL yüzde 2,00, avro/TL yüzde 0,95 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.017,99, en yüksek 2.086,96 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,95 artarak 2.072,93 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,28 kayıpla 794,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,27 azalışla 5.253,00 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.287,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.284,00 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,00 değer kaybederek 13,5320 liraya, avro da yüzde 0,95 azalarak 15,4820 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,91 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,01 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.