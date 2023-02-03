Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika
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Bu hafta yatırım araçları performansı

03.02.2023 18:37
Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,74, altının gram satış fiyatı yüzde 2,06 ve avro/TL yüzde 0,23 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,06 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,74, altının gram satış fiyatı yüzde 2,06 ve avro/TL yüzde 0,23 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,06 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.479,69 ve en yüksek 5.232,63 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,74 azalarak 4.997,63 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,06 değer kaybıyla 1.141 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,14 azalışla 7.638 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.910 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.870 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,06 kazançla 18,8250 liraya çıkarken, avro da yüzde 0,23 azalarak 20,3970 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,63 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,66 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,78 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Kaynak: AA
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