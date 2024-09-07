Yatırım Araçları Haftayı Farklı Şekilde Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım Araçları Haftayı Farklı Şekilde Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı değer kaybederek tamamladı. Borusan Boru Sanayi en çok prim yapan hisse oldu. Altın ve dolar düştü, avro, sterlin ve İsviçre frangı ise kazandırdı.

07.09.2024 11:48
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Bu hafta yatırım araçlarından avro, sterlin ve İsviçre frangı kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,63 değer kaybederek 9.771,16 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.768,60 ve en yüksek 10.159,21 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,16 değer kazanarak 11.098,73 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,41 düşüşle 9.607,60 puan, Sanayi Endeksi 0,95 azalışla 13.182,19 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,70 değer kaybıyla 12.957,42 puan oldu.

Borusan Boru Sanayi en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,08 ile Borusan Boru Sanayi oldu.

Borusan Boru Sanayi'yi, yüzde 14,03 ile Katılımevim, yüzde 13,32 ile VakıfBank izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,06 ile Tofaş, yüzde 8,37 ile Reeder Teknoloji ve yüzde 7,23 ile Anadolu Efes Biracılık olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 468 milyar 633 milyon lirayla Koç Holding, 464 milyar 100 milyon lirayla Garanti BBVA ve 404 milyar 685 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,29 azalışla 2 bin 749 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,02 değer kaybederek 18 bin 343 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,26 azalışla 33,9790 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,03 yükselişle 37,6970 lira oldu.

Geçen hafta 44,7650 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,03 artarak 44,7780 liraya çıktı.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,42 artışla 40,2540 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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