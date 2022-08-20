Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (3)

20.08.2022 11:11
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,83, BES fonları ise yüzde 0,80 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,83, BES fonları ise yüzde 0,80 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,58 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 0,53 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 5 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında en çok yüzde 1,76 ile borçlanma araçları fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,8343336270
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları1,2515132
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,271079314
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,23735814
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,04573918
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları3,5877734
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,4946415
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,5313013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3845450
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,8026021743
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-1,76502525
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,9112102
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi5,0031301
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar2,131111074
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,7430273
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,041358
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4213130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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