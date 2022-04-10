Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor: 400 bin TL - Son Dakika
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Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor: 400 bin TL

10.04.2022 09:15
Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor: 400 bin TL

Kahramanmaraş'ta bir kuyumcu, tamamı 22 ayar altından 400 bin TL'lik tespih üretti.

Kahramanmaraş'ta bir kuyumcu, tamamı 22 ayar altından 400 bin TL'lik tespih üretti.

Türkiye'de altın işleme bakımından ikinci sırada bulunan Kahramanmaraş'taki bazı kuyumcular özel siparişlere yetişemiyor. Altın fiyatlarının astronomik rakamlara çıkmasına aldırmayan bazı müşteriler, 300-400 bin TL civarındaki paraya yok çekerek 300-310 gramlık işçiliği ile 350 grama yakın tespih yaptırarak hediye ediyor.

40 yıllık kuyumcu Halil Başkan, Doğu illerinden birinden aldıkları siparişle "Muzaffer" isminde tespih ürettiklerini belirterek, "Biz bu tespihi, geçen hafta sipariş aldık ve yapımı 1 hafta kadar sürdü. El emeği, göz nuru yapılan bir iş. Çok incelik isteyen bir iş. Bu tespihten sürekli sipariş oluyor. Tahminimize göre Doğu illerindeki vatandaşlar, bu tespihi birbirine hediye ediyorlar. Bu yaptığımız tespihler yaklaşık 300-350 gram kadar geliyor. Bu tespihin piyasa değeri 350-400 bin TL arasında. Bu tespihten bugüne kadar 7-8 adet yaptık. Toplam altın miktarı 2,5-3 kiloyu buldu" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor: 400 bin TL
Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor: 400 bin TL
Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor: 400 bin TL
Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor: 400 bin TL
Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor: 400 bin TL
Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor: 400 bin TL
Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor: 400 bin TL

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Kahramanmaraş, Türk Lirası, Kuyumcu, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor: 400 bin TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor: 400 bin TL - Son Dakika
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