Siirt'te lavanta yetiştirilmeye başlandı - Son Dakika
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Siirt'te lavanta yetiştirilmeye başlandı

02.06.2022 11:50

Siirt'te lavanta yetiştirilmeye başlandı Siirt'in Kurtalan ilçesinde 30 yıldır çiftçilik yapan Nurettin Polat, Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünden almış olduğu destekle 100 dekar alanda lavanta yetiştirdi.

Siirt'te lavanta yetiştirilmeye başlandı

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde 30 yıldır çiftçilik yapan Nurettin Polat, Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünden almış olduğu destekle 100 dekar alanda lavanta yetiştirdi. Gübre, ilaçlama ve sulama gibi ihtiyaç duyulmayan lavanta bitkisinin ülke ve dünya genelinde büyük ilgi gören bitkiler arasında yer alıyor.

Bölgede ürün çeşitliğini artırmak, bölgeye ekonomik değer sağlayan yeni bir yatırım alanı oluşturmak amacı ile lavanta ekimi yapan çiftçileri yerinde görmek ve incelemek için bölgeye geldiklerini belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, tarım projelerinin uzun vadede katma değeri yüksek alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesiyle gelir artışına, üretim sonrası endüstriyel yapılanmanın gelişmesine ve ilçenin hem tarımsal hem ekonomik düzeyde kalkınmasını hedeflediklerini söyledi. Çiftçilerin alternatif ürün yetiştiriciliğine yönelmesini desteklediklerini belirten Demirhan, "Son dönemlerde ülke ve dünya genelinde büyük ilgi gören ürünlerden bir tanesi lavanta. Lavanta bitkisi gerek sağlık alanında gerek kozmetik alanda gerekse tıbbı aromatik ürünlerin kullanıldığı hemen hemen her alanda kullanılmakta ve hem endüstriyel hem de sağlık ve gıda tüketim amaçlı büyük rağbet görmektedir. Biz tarımsal çeşitliliği artırarak ilimiz ekonomisine ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Son yıllarda yaşanan şartlara bağlı olarak lavanta ekimine yöneldiklerini belirten üreticilerden Nurettin Polat, lavanta bitkisinin her hangi bir masrafı olmadan ekim yaptıklarını ve üründe yüksek verim beklediklerini dile getirdi. Polat, "Geçen sene Tarım İl Müdürlüğü ile GAP Kalkınma İdaresi ile beraber lavanta ekimini yaptık. Bu sene iyi bir verim bekliyoruz. Sadece dileğimiz budur çiftçi arkadaşlarla bunu çoğaltıp yerine tesisi kurup bunun yağını çıkarıp pazarlamasını yapmaktır. Lavantanın ilaç sanayisinde de kullanmasından dolayı hem bizim hem de ülkemiz için bir gelir kaynağı sağlanmaktadır. Dileğimiz bunun daha da çoğaltılması ve bunu yerinde değerlendirip pazarlaması yapılmasıdır. Dileğim çiftçi arkadaşların bunu ekmesi ve bölgede yaygınlaştırmaktır. Lavanta verim istemeyen bir üründür. Bir sene ektin mi 25 yıla kadar ekmeye gerek yoktur. Tüm çiftçi arkadaşlara öneriyorum" şeklinde konuştu.

Siirt'te lavanta yetiştirilmeye başlandı
Siirt'te lavanta yetiştirilmeye başlandı
Siirt'te lavanta yetiştirilmeye başlandı
Siirt'te lavanta yetiştirilmeye başlandı
Siirt'te lavanta yetiştirilmeye başlandı
Siirt'te lavanta yetiştirilmeye başlandı
Siirt'te lavanta yetiştirilmeye başlandı
Siirt'te lavanta yetiştirilmeye başlandı
Siirt'te lavanta yetiştirilmeye başlandı
Siirt'te lavanta yetiştirilmeye başlandı

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Kaynak: İHA

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