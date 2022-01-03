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Bu yıl 1036 yenilenebilir enerji santraline destek verilecek - Son Dakika

Bu yıl 1036 yenilenebilir enerji santraline destek verilecek

03.01.2022 13:04
Bu yıl 1036 yenilenebilir enerji santraline destek verilecek

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında bu yıl toplam 25 bin 524 megavat kurulu güce sahip 1036 tesise destek verilecek.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında bu yıl toplam 25 bin 524 megavat kurulu güce sahip 1036 tesise destek verilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun internet sitesinde yer alan "2022 Yılı Nihai YEK Listesi" ile mekanizma kapsamında teşviklerden yararlanacak tesisler açıklandı.

Buna göre, bu yıl toplam 25 bin 524 megavat kurulu güce sahip 1036 tesis, YEKDEM kapsamında teşvik almaya hak kazandı.

Söz konusu mekanizmayla yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi yapan elektrik santrallerine destek veriliyor. Destek sağlanan tesislerin listesi her yıl güncelleniyor.

YEKDEM kapsamındaki yenilenebilir enerji tesislerinden elde edilen elektriğin kilovatsaatine, rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar/cent, jeotermal için 10,5 dolar/cent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar/cent teşvik veriliyor. Bu teşvikler, yerli ekipman kullanımına göre değişiklik gösterebiliyor.

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Yenilenebilir Enerji, Enerji, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bu yıl 1036 yenilenebilir enerji santraline destek verilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bu yıl 1036 yenilenebilir enerji santraline destek verilecek - Son Dakika
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