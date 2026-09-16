Buca Belediyesi önünde 7 aydır maaş alamayan 80 çalışan eylem yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buca Belediyesi önünde 7 aydır maaş alamayan 80 çalışan eylem yaptı

Buca Belediyesi önünde 7 aydır maaş alamayan 80 çalışan eylem yaptı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca Belediyesi bünyesindeki ÜzümKent şirketine bağlı Kent Lokantaları ve Sporium tesislerinde görev yapan yaklaşık 80 çalışan, 7 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle belediye önünde toplandı. Çalışanlar ev kiralarını, faturalarını ödeyemediklerini ve borçlandıklarını belirterek maaşlarının acilen ödenmesini istedi.

Buca Belediyesi bünyesindeki ÜzümKent şirketine bağlı Kent Lokantaları ve Sporium tesislerinde görev yapan yaklaşık 80 çalışan, 7 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle belediye önünde toplanarak mağduriyetlerini dile getirdi.

Buca Belediyesi bünyesinde görev yapan ÜzümKent çalışanları, yayınladıkları ortak açıklamada 210 gündür (7 ay) emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirtti. Sendikaları olmadığı için işten çıkarılma korkusuyla grev yapamadıklarını vurgulayan işçiler; ev kiralarını, elektrik ve su faturalarını ödeyemediklerini, yatalak ebeveynlerine ilaç ve okula başlayan çocuklarına kırtasiye malzemesi dahi alamadıklarını ifade etti. Bankalara ve tefecilere borçlandıklarını aktaran çalışanlar açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "CHP Buca İlçe Başkanı Sinan Yeşilbaş'ın makamına çıkıp derdimizi anlattık ancak feryadımız güneşe karşı bir mum ışığı kadar bile etki göstermedi. Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer acaba içimizden birinin ölmesini, intihar etmesini mi bekliyor. 7 aydır tarafımıza mobbing uygulanıyor. Maaşlarımızın ödeneceğine dair defalarca söz verildi ama tutulmadı. Çok acil maaşlarımızın ödenmesini istiyoruz."

"Emekçinin sırtından vurgun yapıyorlar"

Konuyu gündeme taşıyan AK Parti Buca Belediyesi Grup Başkanvekili Veli Balyemez, belediye yönetiminin 'müdür atanması' bahanesinin arkasına sığındığını belirterek, "Çiğli'den getirilen Belediye Başkan Yardımcısı'nın 'Ben bu maaşları ödemem, kim ne yaparsa yapsın, işi bıraksın gitsin' dediği ifade ediliyor. Çiğli'den gelip kimse Buca'da ahkam kesemez. Buca'nın sahibi bu emekçilerdir. Peygamber Efendimizin 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' düsturuyla hareket ediyoruz. CHP'nin emek temsilcisi olmadığını, yıllardır çalışanların sırtından vurgun yaptığını görüyoruz" dedi. Balyemez; Görkem Duman'ın gidişi ve Hüseyin Benzer'in gelişiyle kentin daha da kötüye gittiğini, işçi alacakları dururken şirket ödemelerine öncelik verildiğini, yolların çöp ve parkların pislik içinde olduğunu da sözlerine ekledi.

"Yapamıyorsanız o koltukları terk edin"

AK Parti Buca Meclis Üyesi Hüseyin Oygur ise 210 gündür sabırla bekleyen çalışanlara teşekkür ederek, "İşçi kardeşlerimiz 210 gündür üst yöneticilere tek bir hakaret etmeden dayandılar. Çiğli'den gelen bürokratın çalışanlara 'Herkes kendi başının çaresine baksın' demesi kabul edilemez. Bizler 3-4 aydır mecliste ve sosyal medyada bu kardeşlerimizin hakkını savunuyoruz. Bu insanlara sahip çıkmayacaksanız o koltuklarda oturmayın. Yapamıyorsanız gidin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Buca Belediyesi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Buca Belediyesi önünde 7 aydır maaş alamayan 80 çalışan eylem yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Eş-Şara’dan Erdoğan’a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı Eş-Şara'dan Erdoğan'a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi

11:45
Ocakta geliyor Fenerbahçe orta sahayı Premier Lig’den kapatacak
Ocakta geliyor! Fenerbahçe orta sahayı Premier Lig'den kapatacak
11:41
Aile faciası Eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü
Aile faciası! Eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü
11:38
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak Bakan Şimşek’ten açıklama var
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
11:34
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
11:06
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
10:51
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
10:40
JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü
JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 12:03:04. #7.12#
SON DAKİKA: Buca Belediyesi önünde 7 aydır maaş alamayan 80 çalışan eylem yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement