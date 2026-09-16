Buca Belediyesi önünde 7 aydır maaş alamayan 80 çalışan eylem yaptı

Buca Belediyesi bünyesindeki ÜzümKent şirketine bağlı Kent Lokantaları ve Sporium tesislerinde görev yapan yaklaşık 80 çalışan, 7 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle belediye önünde toplanarak mağduriyetlerini dile getirdi.

Buca Belediyesi bünyesinde görev yapan ÜzümKent çalışanları, yayınladıkları ortak açıklamada 210 gündür (7 ay) emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirtti. Sendikaları olmadığı için işten çıkarılma korkusuyla grev yapamadıklarını vurgulayan işçiler; ev kiralarını, elektrik ve su faturalarını ödeyemediklerini, yatalak ebeveynlerine ilaç ve okula başlayan çocuklarına kırtasiye malzemesi dahi alamadıklarını ifade etti. Bankalara ve tefecilere borçlandıklarını aktaran çalışanlar açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "CHP Buca İlçe Başkanı Sinan Yeşilbaş'ın makamına çıkıp derdimizi anlattık ancak feryadımız güneşe karşı bir mum ışığı kadar bile etki göstermedi. Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer acaba içimizden birinin ölmesini, intihar etmesini mi bekliyor. 7 aydır tarafımıza mobbing uygulanıyor. Maaşlarımızın ödeneceğine dair defalarca söz verildi ama tutulmadı. Çok acil maaşlarımızın ödenmesini istiyoruz."

"Emekçinin sırtından vurgun yapıyorlar"

Konuyu gündeme taşıyan AK Parti Buca Belediyesi Grup Başkanvekili Veli Balyemez, belediye yönetiminin 'müdür atanması' bahanesinin arkasına sığındığını belirterek, "Çiğli'den getirilen Belediye Başkan Yardımcısı'nın 'Ben bu maaşları ödemem, kim ne yaparsa yapsın, işi bıraksın gitsin' dediği ifade ediliyor. Çiğli'den gelip kimse Buca'da ahkam kesemez. Buca'nın sahibi bu emekçilerdir. Peygamber Efendimizin 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' düsturuyla hareket ediyoruz. CHP'nin emek temsilcisi olmadığını, yıllardır çalışanların sırtından vurgun yaptığını görüyoruz" dedi. Balyemez; Görkem Duman'ın gidişi ve Hüseyin Benzer'in gelişiyle kentin daha da kötüye gittiğini, işçi alacakları dururken şirket ödemelerine öncelik verildiğini, yolların çöp ve parkların pislik içinde olduğunu da sözlerine ekledi.

"Yapamıyorsanız o koltukları terk edin"

AK Parti Buca Meclis Üyesi Hüseyin Oygur ise 210 gündür sabırla bekleyen çalışanlara teşekkür ederek, "İşçi kardeşlerimiz 210 gündür üst yöneticilere tek bir hakaret etmeden dayandılar. Çiğli'den gelen bürokratın çalışanlara 'Herkes kendi başının çaresine baksın' demesi kabul edilemez. Bizler 3-4 aydır mecliste ve sosyal medyada bu kardeşlerimizin hakkını savunuyoruz. Bu insanlara sahip çıkmayacaksanız o koltuklarda oturmayın. Yapamıyorsanız gidin" ifadelerini kullandı.