Buca'da kadınlar üretiyor, tüketicinin yüzü gülüyor - Son Dakika
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Buca'da kadınlar üretiyor, tüketicinin yüzü gülüyor

18.03.2022 11:57
Buca'da kadınlar üretiyor, tüketicinin yüzü gülüyor

Kadınların ekonomik hayata katılımlarını artırmak için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, Üretici Kadınlar Pazarı'nı açtı.

Kadınların ekonomik hayata katılımlarını artırmak için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, Üretici Kadınlar Pazarı'nı açtı. Tamamen el emeğiyle üretilen ürünler Bucalılardan büyük ilgi görürken, kadınlar ise ev ekonomilerine katkı sağladı.

Buca Belediyesi önünde kurulan Üretici Kadınlar Pazarı'nda, belediyenin kursiyerleri ile köyler bölgesinden kadınlar tezgah açtı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarda takıdan dekoratif süslere, gözlemeden sarmaya, zeytinden pekmez ve reçele kadar birçok ürün uygun fiyatla satışa sunuldu.

Aile bütçesine katkı

Üretici Nur Şener, "Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde takı kursu görüyorum. Buca Belediyesinin bize sağladığı imkanlar doğrultusunda böyle pazarlara çıkıyoruz. Ailemize de bu sayede katkıda bulunuyoruz. Buca Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Çocuklarını okutuyor

Habibe Tokmak ise "Evimde gözleme, erişte, mantı yapıyordum. Arkadaşlarım teşvik etti, ben de böyle pazarlara katılıyorum. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a bize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederim" diye konuştu. Sakine Yavaş da el emeği ürünleriyle çocuklarını okuttuğunu, bunun için çok mutlu olduğunu söyledi. - İZMİR

Buca'da kadınlar üretiyor, tüketicinin yüzü gülüyor
Buca'da kadınlar üretiyor, tüketicinin yüzü gülüyor
Buca'da kadınlar üretiyor, tüketicinin yüzü gülüyor
Buca'da kadınlar üretiyor, tüketicinin yüzü gülüyor
Buca'da kadınlar üretiyor, tüketicinin yüzü gülüyor
Buca'da kadınlar üretiyor, tüketicinin yüzü gülüyor

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Buca Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Buca'da kadınlar üretiyor, tüketicinin yüzü gülüyor - Son Dakika


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