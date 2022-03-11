Tarım ve Orman Bakanlığı, ilave tarımsal desteklerin detaylarını açıkladı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı, ilave tarımsal desteklerin detaylarını açıkladı

11.03.2022 14:29
Tarım ve Orman Bakanlığı, ilave tarımsal desteklerin detaylarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, ek bütçeyle 29 milyar liraya yükseltilen tarımsal desteklemelerin nerelerde yapılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ek bütçeyle 29 milyar liraya yükseltilen tarımsal desteklemelerin nerelerde yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı"na yönelik detaylara yer verildi.

Açıklamaya göre, 2022'de 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar lira ek bütçe ile 29 milyar liraya yükseltilmişti. Söz konusu kararla bu yıl verilecek ilave desteklerin nerelerde yapılacağı netleşti.

Bu kapsamda, ek bütçeden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) göre 2021 yılı üretimleri için buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerine bir defaya mahsus olmak üzere dekara 50 lira ek girdi desteği ödenecek.

Ayrıca daha önce yayımlanan kararla 2022 sertifikalı tohum kullanım desteği, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltikte dekara 16 lira olan destekleme yüzde 50 artışla 24 lira olarak belirlenmişti. Yapılan son düzenlemeyle sertifikalı tohum desteğinin bu yıl içerisinde ödenmesi de sağlandı.

Böylece 2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerine, mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek 50 lira da girdi desteğiyle dekara toplamda 116 lira ödenmiş olacak.

Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanlarıyla ziraat odası ve üretici örgütlerinde 5'i geçmemek üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanına ödenen ve 46 bin lira olan tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 52 bin liraya yükseltildi.

Son olarak, yağlık ayçiçeği üretimini artırmak için Aydın-Efeler, Aydın-Köşk, Aydın-Sultanhisar, Aydın-Yenipazar, Karabük-Eskipazar, Kütahya-Domaniç ve Sivas-Hafik havzaları da yağlık ayçiçeği destekleme kapsamına alındı.?

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Domaniç, yağlık ayçiçeği ekiminde destekleme kapsamına alındı Domaniç, yağlık ayçiçeği ekiminde destekleme kapsamına alındı Uşak Ticaret Borsası Uşak Ticaret Borsası

Türk Lirası, Buğday, Tohum, Arpa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı, ilave tarımsal desteklerin detaylarını açıkladı - Son Dakika


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