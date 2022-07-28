Buğday ve arpa alımı için taban fiyatlar belirlendi - Son Dakika
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Buğday ve arpa alımı için taban fiyatlar belirlendi

28.07.2022 11:52
Buğday ve arpa alımı için taban fiyatlar belirlendi

Yozgat'ta arpa ve buğday alım taban fiyatlarını belirlendi. Arpa fiyatı destekle birlikte 6 lira 20 kuruş, ekmeklik buğday 7 lira 45 kuruş, makarnalık buğday ise 7 lira 90 kuruş olarak açıklandı. Yozgat Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Baş Müdürü Hasan Öztürk, "Yozgat bölgesinde verim gayet iyi, bereketli bir yıl geçiriyoruz. Bu yıl Yozgat bölgesinde ortalama 350 bin ton buğday ve arpa alımı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

2 Ağustos itibariyle Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde buğday ve arpa alımı yapacaklarını söyleyen Yozgat Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Baş Müdürü Hasan Öztürk, "Yozgat bölgesinde verim gayet iyi, bereketli bir yıl geçiriyoruz. Bu yıl Yozgat bölgesinde ortalama 350 bin ton buğday ve arpa alımı hedefliyoruz. Çitçimiz arpasını buğdayını TMO'ya gönül rahatlığı getirebilir ve devlet güvencesiyle en yüksek fiyattan ürününü satabilir" dedi.

ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU

Buğday ve arpa alım taban fiyatlarını da açıklayan Öztürk, "TMO arpa fiyatı destekle birlikte 6 lira 20 kuruş, ekmeklik buğday 7 lira 45 kuruş, makarnalık buğday 7 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Çitçimiz destek pirimi almak için en son 31 Ağustos'a kadar TMO'ya ürününü teslim etmek ve müstahsilini 16 Eylül'e kadar ilçe tarım müdürlüklerine vermek zorundadır. Aksi takdirde destekten faydalanamayacak. Ofis çitçimizin bütün ürünlerini almaya taliptir. Yeter ki çitçimiz üretsin" diye konuştu.

Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı ise buğday ve arpa alımlarında ilçede vatandaşların sıkıntı yaşamamaları için randevu almaları gerektiğini söyleyerek randevu alamayan vatandaşlara da yardımcı olabileceklerini ifade etti.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Yozgat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Buğday ve arpa alımı için taban fiyatlar belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Buğday ve arpa alımı için taban fiyatlar belirlendi - Son Dakika
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