Buharkent\'te Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı Devam Ediyor

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü ifade ederek "Buharkent'in yükselişi devam ediyor" dedi.

Buharkent Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erol, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Buharkent Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinin sorumluluğu altında yapılacak olan, Buharkent Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi yapım işinin devam ettiğini açıkladı. Günlük 2 bin metreküp kapasiteye sahip olacak olan tesis alanında incelemelerde bulunan Başkan Erol, tesis ile birlikte OSB'nin tam kapasiteye ulaşacağını belirtti. Buharkent'in yükselişinin devam ettiğini ve tesisin hayırlı olması temennisinde bulunan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayimizin geleceğini şekillendirecek önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu stratejik altyapı sayesinde OSB'miz tam kapasiteye ulaşacak, istihdam ve yatırım artacak, sürdürülebilir üretim şartları güçlenecek. Buharkent'in yükselişi devam ediyor" dedi. - AYDIN