Buldan Ziraat Odası\'ndan Erdoğan\'a üzüm fiyatları için acil müdahale çağrısı

Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, Buldan'da üzüm üretimi yapan üreticilerin yaşadığı sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardı.

Buldan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Al, bölge üzüm üreticileri adına Cumhurbaşkanlığı'na resmi bir yazı göndererek yaş ve kuru üzüm fiyatlarına ilişkin acil müdahale talebinde bulundu. 4 Ağustos 2026 tarihli yazıda, Buldan bölgesinde yaklaşık 48 bin dekar alanda sultani çekirdeksiz üzüm yetiştirildiği belirtildi. Al, artan girdi maliyetleri ve işçilik ücretlerine rağmen çiftçilerin zor şartlarda üretime devam ettiğini vurguladı.

Tüccar ve Tariş'e sert eleştiri

Yazıda, bölgeye gelen tüccarların çeşitli yöntemlerle üzüm piyasasını olumsuz etkilemeye çalıştığı, bu sürece normalde üreticinin yanında olması beklenen Tariş Üzüm Birliği'nin de dahil olduğu iddia edildi. Üzümlerin olgunlaşmaya başladığı bu dönemde, borsada 80 TL seviyesinden bahsedilerek piyasaya erken fiyat sinyali verilmesinin üreticileri baskı altına aldığı ifade edildi.

Merkez Bankası ve TMO ile görüşüldü

Oda yönetimi, geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yetkilileriyle bir araya geldiğini, bu görüşmelerde yaş ve kuru üzüm maliyetlerinin aktarıldığını duyurdu. Üreticilerin gelecek yıl da üretime devam edebilmesi için gerekli verilerin de yetkililerle paylaşıldığı belirtildi.

Enflasyon farkı gözetilsin

Yazıda öne çıkan temel talep, TMO'nun üzüm alımı yapacağının kamuoyuna açıklanması ve alım fiyatının geçen yılki rakamın üzerine enflasyon farkı eklenerek belirlenmesi oldu. Buldan Ziraat Odası, bu yönde yapılacak bir açıklamanın piyasadaki belirsizliği gidereceğini ve hem üreticiyi hem de sektörü rahatlatacağını kaydetti.