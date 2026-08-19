Buldan Ziraat Odası'ndan Erdoğan'a üzüm fiyatları için acil müdahale çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buldan Ziraat Odası'ndan Erdoğan'a üzüm fiyatları için acil müdahale çağrısı

Buldan Ziraat Odası\'ndan Erdoğan\'a üzüm fiyatları için acil müdahale çağrısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, üzüm üreticilerinin sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Tüccar ve Tariş'i eleştiren Al, TMO'nun enflasyon farkını gözeten alım fiyatı açıklamasını talep etti.

Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, Buldan'da üzüm üretimi yapan üreticilerin yaşadığı sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardı.

Buldan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Al, bölge üzüm üreticileri adına Cumhurbaşkanlığı'na resmi bir yazı göndererek yaş ve kuru üzüm fiyatlarına ilişkin acil müdahale talebinde bulundu. 4 Ağustos 2026 tarihli yazıda, Buldan bölgesinde yaklaşık 48 bin dekar alanda sultani çekirdeksiz üzüm yetiştirildiği belirtildi. Al, artan girdi maliyetleri ve işçilik ücretlerine rağmen çiftçilerin zor şartlarda üretime devam ettiğini vurguladı.

Tüccar ve Tariş'e sert eleştiri

Yazıda, bölgeye gelen tüccarların çeşitli yöntemlerle üzüm piyasasını olumsuz etkilemeye çalıştığı, bu sürece normalde üreticinin yanında olması beklenen Tariş Üzüm Birliği'nin de dahil olduğu iddia edildi. Üzümlerin olgunlaşmaya başladığı bu dönemde, borsada 80 TL seviyesinden bahsedilerek piyasaya erken fiyat sinyali verilmesinin üreticileri baskı altına aldığı ifade edildi.

Merkez Bankası ve TMO ile görüşüldü

Oda yönetimi, geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yetkilileriyle bir araya geldiğini, bu görüşmelerde yaş ve kuru üzüm maliyetlerinin aktarıldığını duyurdu. Üreticilerin gelecek yıl da üretime devam edebilmesi için gerekli verilerin de yetkililerle paylaşıldığı belirtildi.

Enflasyon farkı gözetilsin

Yazıda öne çıkan temel talep, TMO'nun üzüm alımı yapacağının kamuoyuna açıklanması ve alım fiyatının geçen yılki rakamın üzerine enflasyon farkı eklenerek belirlenmesi oldu. Buldan Ziraat Odası, bu yönde yapılacak bir açıklamanın piyasadaki belirsizliği gidereceğini ve hem üreticiyi hem de sektörü rahatlatacağını kaydetti.

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Tariş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Buldan Ziraat Odası'ndan Erdoğan'a üzüm fiyatları için acil müdahale çağrısı - Son Dakika

Hobi olarak başladı, 2.5 dönüme çıkardı: Bakımı zor ama parası çok iyi Hobi olarak başladı, 2.5 dönüme çıkardı: Bakımı zor ama parası çok iyi
Çifte cinayet davasında 8 yaşındaki çocuk tanık olarak dinlendi: Amcam... Çifte cinayet davasında 8 yaşındaki çocuk tanık olarak dinlendi: Amcam...
Kucak dolusu para verip sıfır otomobil alan kadına büyük şok Kucak dolusu para verip sıfır otomobil alan kadına büyük şok
Trump’ın göz diktiği Grönland’da Danimarka’dan askeri hamle Trump'ın göz diktiği Grönland'da Danimarka'dan askeri hamle
Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu
Mahallelinin başına bela oldu: 6 aydır evleri taşlanıyor Mahallelinin başına bela oldu: 6 aydır evleri taşlanıyor

13:42
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu Ünlü börekçi de listede
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede
13:25
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne kalma şansı belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansı belli oldu
13:22
Yeni Parti milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti
Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti
12:25
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
11:41
Bir il bu olayı konuşuyor 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
11:41
Lig başlamadan küme düşen takımda taraftarlar tesisi bastı
Lig başlamadan küme düşen takımda taraftarlar tesisi bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 13:46:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Buldan Ziraat Odası'ndan Erdoğan'a üzüm fiyatları için acil müdahale çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.