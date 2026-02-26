Bulut Bilişim ve Siber Savunma Zirvesi - Son Dakika
Bulut Bilişim ve Siber Savunma Zirvesi

26.02.2026 16:19
TSK'nın bulut bilişim projesi ve siber savunma stratejileri zirvede ele alındı.

Çoklu Harekat Ortamında Bulut Bilişim ve Siber Savunma Zirvesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Bulut Bilişim Sistemi Projesi'ndeki son gelişmeler ve savunma platformlarının bulut teknolojileriyle entegrasyonu ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, 17-18 Şubat'ta "Çoklu Harekat Ortamında Bulut Bilişim ve Siber Savunma Zirvesi" düzenlendi.

TSK personeli ile sektör temsilcilerinin katılım sağladığı etkinlikte, TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Proje dahilinde yürütülen faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiği kaydedildi.

Zirvede, günümüz harekat sahasının değişen dinamikleri çerçevesinde bulut bilişim kabiliyetlerinin önemi vurgulandı. Savunma sanayi bünyesinde geliştirilen platform, sistem ve alt bileşenlerin "bulut uyumlu" hale getirilmesinin kritik bir gereklilik olduğu ifade edildi. Çeşitlenen ve kabiliyeti artan savunma unsurlarının, bulut teknolojileriyle bütünleşik bir şekilde değerlendirilmesinin operasyonel başarı için stratejik olduğu belirtildi.

Dijital egemenlik ve gelecek dönem planlamaları

Zirvede bilişim dünyasının temel çalışma alanları olan bulut teknolojileri ve siber savunma konuları, "dijital egemenlik" yaklaşımı kapsamında değerlendirildi.

Çoklu harekat ortamının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bütüncül bir perspektifle gerçekleştirilen zirve kapsamında, gelecek dönemde yürütülecek faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve stratejik planlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, Savunma, Ekonomi, TSK, Son Dakika

